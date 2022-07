Cerruti descartó por ahora el Salario Básico Universal

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, descartó por ahora que se implemente el Salario Básico Universal al afirmar que "no está la posibilidad en este momento por las cuentas de Argentina". La iniciativa es impulsada por sectores del kirchnerismo y de los sectores sociales ligados al Frente de Todos.

"En la realidad, ya existen planes universales como la Asignación Universal por Hijo o el plan Progresar y otros que se llevan a adelante. Todo es motivo de estudio y de conversación, pero no esta la posibilidad por las cuentas de la Argentina, en avanzar con este proyecto", aseguró Cerruti en la conferencia de prensa de este jueves en la Casa Rosada. Tras esto, fuenets oficiales aseguraron a El Destape que la intención no es frenar el debate del proyecto, pero consideran que "sería un problema discutirlo si no tiene el aval del Ejecutivo".

La portavoz señaló que el Salario Básico Universal "es un plan que en el mundo se discutió durante mucho tiempo". Esta iniciativa fue un reclamo que los movimientos sociales le hicieron a la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, apenas asumió el cargo. "Batakis, que también se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa), el ministro de Desarrollo (Social, Juan Zabaleta) y el presidente del Banco Central (Miguel Pesce), porque esta agenda muy intensa tanto en Olivos como en el Ministerio de Economía", señaló Cerruti, en relación a la pregunta sobre el Salario Básico.

Quiénes impulsan el Salario Básico Universal

El diputado nacional del Frente de Todos e integrante de Patria Grande Itaí Hagman presentó en la Cámara de Diputados en mayo pasado el proyecto de ley para establecer el Salario Básico Universal. Este "deberá ser solicitado ante la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) conforme el procedimiento que determine la reglamentación", lo que evitaría que sea asignado a los movimientos sociales para que estos luego los distribuyan entre los beneficiarios".

La iniciativa cosechó el respaldo de la agrupación kirchnerista La Cámpora. En parte porque la la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner remarcó la necesidad de terminar con la "tercerización" de los programa sociales. Esto responde también a un enfrentamiento con los movimientos sociales que son cercanos al presidente Alberto Fernández, como el caso del Movimiento Evita o Barrios de Pie.

El proyecto fue respaldado por la ex presidenta en un acto este sábado en Ensenada. "Es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan lllegar. Si hay 7 millones de trabajadores informales en Argentina, ¿por qué reciben un ingreso extra poco más de un millón y no los 7 millones? Nadie me lo puede responder, que la ayuda la cobren todos", lanzó.

Los movimientos sociales le habían presentado el proyecto al ex ministro de economía Martín Guzmán y esperaban un gesto de apoyo de la nueva titular de hacienda, Silvina Batakis. De hecho, en la primera sesión de la Cámara de Diputados posterior a la asunción de la nueva funcionaria, varios legisladores del Frente de Todos, fundamentalmente los pertenecientes a los movimientos sociales, se mostraron con carteles con la leyenda "Salario Básico ¡Ya!".