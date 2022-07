Fuerte apoyo de Cristina Kirchner al salario básico universal: "Que la ayuda la cobren todos"

La vicepresidenta de la Nación apuntó contra los grandes medios de comunicación y negó estar a favor de eliminar los planes sociales. "No estoy diciendo que hay que sacarle nada a nadie", sostuvo.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este sábado que “hay un deporte nacional” de hacerle decir “cosas que no dice” y negó que esté a favor de eliminar los planes sociales, durante uno de los homenajes del Frente de Todos (FdT) por el 48º aniversario de la muerte del líder justicialista Juan Domingo Perón, en la ciudad bonaerense de Ensenada. A su vez, pidió "comenzar a discutir" por un ingreso universal básico.



Durante el encuentro, la ex mandataria nacional lanzó: “Hay un deporte de hacerme cosas que no digo. Después de mi discurso de Avellaneda dijeron que quería terminar con los planes sociales. Dije que no debíamos tercerizar la política, que debíamos acabar con que cualquier dirigente barrial decidiera sobre las altas y las bajas y no el Estado y que el Estado recuperar el dominio y la potestad estatal sobre las políticas sociales". Y añadió: "Se armó una competencia para ver quién insultaba, agraviaba o vendía que le queríamos sacar los planes a los pobres".

Frente a esto, CFK recordó: "Cuando llegamos al gobierno, en el año 2003, el plan jefes y jefas ascendía a más de 2 millones de personas. Cuando terminamos nuestro gobierno, el 9 de diciembre del 2015, solamente quedaba un 10% de aquellos planes". Y aclaró: "Fuimos nosotros los que creamos y construimos la Asignación Universal por Hijo (AUH). Hoy llega a más de 4 millones de niños y niñas en la Argentina, el 50% de ellos en nuestro país -según la estadística- son pobres. Está claro que el principal sujeto social a apuntar es a ellos, que además en el caso de la AUH es con la contraprestación de educación y salud".

Sobre esto último, la vicepresidenta se refirió a los datos actuales: "La AUH representa, en términos de presupuesto, el 0,52% del PBI y beneficia a más de 4 millones de niñas y niños cuyos padres y madres no tienen empleo formal. El programa político de Potenciar Trabajo, que es lo que debemos repensar y rediseñar, agrupa a más de un millón de beneficiarios y representa el 0,40% del PBI".

Contrariamente a lo que muchos medios de comunicación y dirigentes señalaron, Cristina Kirchner sostuvo: "No estoy diciendo que hay que sacarle nada a nadie". Y apuntó: "No se puede fungir como movimiento social y cuando uno hace una crítica, atacar como partido político. Cuando se movilizan, en la 9 de julio, dicen nombres de partidos políticos. No estoy en contra... Soy militante política de toda la vida. Digo, entonces, que son partidos políticos y creo que debemos abordar este tema".

Por otra parte, la vicepresidenta pidió "empezar a discutir la necesidad de un ingreso universal básico". Con respecto al tema, señaló: "Creo que tenemos que empezar a rediseñar esta política, pensar en un ingreso universal básico que no dependa del favor de nadie. Que ésta es la gran ventaja de la AUH, la independencia". Y agregó: "Es necesario reasignar los recursos más inteligentemente y que puedan lllegar. Si hay 7 millones de trabajadores informales en Argentina, ¿por qué reciben un ingreso extra poco más de un millón y no los 7 millones? Nadie me lo puede responder, que la ayuda la cobren todos".

Para cerrar, Cristina Kirchner remarcó que es imprescindible resolver este problema porque "divide al campo nacional y popular" y "terminan enfrentando a los pobres con los pobres". Citando a Perón, pidió "unificar la base de los trabajadores" y disparó contra el discurso de los medios de comunicación, pidiendo que el frente "construya una realidad distinta".

