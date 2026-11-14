Javier Milei encabezó la apertura de una muestra sobre Manuel Belgrano en el museo Casa Rosada. El Presidente caracterizó la figura del creador de la bandera argentina bajo las ideas de desregulación de la economía que él pregona.

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" Belgrano fue el primer economista moderno del Río de la Plata y uno de los primeros introductores de las ideas liberales en estas tierras", afirmó el Jefe de Estado en su discurso. Según interpretó, el procer "entendía que la riqueza venía del trabajo, la producción y el intercambio".

Para Milei, las muestra recupera al "hombre que, mucho antes de 1810, ya combatía el mercantilismo, el monopolio y la arbitrariedad de los precios fijados por el poder" y al "intelectual que entendió que sin comercio libre, sin propiedades y sin competencia este país sería miserable y desgraciado".

Milei comparó las ideas librecambistas de Belgrano, que imperaban a comienzos del siglo XIX, con las acciones de reducción de la economía y desregulación del mercado que impuso en su gestión en estos tres años de mandato, como la eliminación de las leyes de Alquileres, de Glaciares o el denominado Barril Criollo.

"Vamos, que somos un laboratorio hermoso en términos de resultados magníficos. Digo, si tuviera que proponer un programa, diría: 'Hagamos Belgrano', eso nos va a hacer grandes nuevamente", expresó ante los presentes.

Según afirmó, bajo su gestión, Argentina comercia con el "30%" de los países y espera, para 2031, en llegar a tener vínculos comerciales con "el 90% del planeta", para luego acotar: "Eso para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección".

"Y no solo eso, vamos a seguir bajando impuestos y, en todo el período, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda", vaticinó.

Antes de Milei, hizo uso de la palabra el senador bonaerense de La Libertad Avanza Diego Valenzuela. También asistieron al evento la secretaria General de la Presiencia, Karina Milei, el secretario de Cultura, Leandro Cifelli, entre otros.