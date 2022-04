Aníbal Fernández sobre el tractorazo: "Ciudad autorizó y no tenemos nada que hacer"

El ministro de Seguridad de la Nación se refirió a la manifestación organizada por sectores productores del campo. "A mí nunca me molestó que se manifieste nadie", admitió.

El ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández habló sobre el tactorazo que realizará este sábado el campo en Plaza de Mayo. Luego de la polémica que se generó alrededor de una frase que, dijo el ministro, fue sacada de contexto, Fernández dio una conferencia de prensa este viernes y explicó: "Nosotros que no tenemos jurisdiccion en CABA nos ocupamos solamente de los espacios federales. Autorizaron el ingreso de los tractores asi que no tenemos nada que hacer".

Según el funcionario, la función de su cartera es asistir a la Policía de la Ciudad en espacios federales "como los puentes y la Casa de Gobierno o algún ministerio".

"Yo no soy antiproductor, todo lo contrario", afirmó Fernández y remarcó que el ministro de Economía, Martín Guzmán, dejó en claro que no habrá aumento de retenciones en Argentina. "Si necesitan manifestarse, a mí nunca me molestó que se manifieste nadie", admitió.

Al ser consultado sobre cuál va a ser el rol de las fuerzas de seguridad de la Nación en esta manifestación, Fernández dijo que "no desalojarán las rutas federales" y que "si la Ciudad lo autoriza, nosotros nos corremos porque no podemos meternos, no tenemos jurisdicción".

Más temprano, la portavoz presidencial Gabriela Cerruti arremetió contra el tractorazo del campo convocado para el próximo sábado 23 de abril, para pedir por la libertad de "comerciar y expresarse".

En la habitual conferencia de prensa que brinda cada jueves-que está vez se realizó este viernes por cambios en la agenda presidencial-la funcionaria admitió que no entiende el motivo de la marcha, ya que no se anunció ninguna suba de retenciones.

"No es que hubo 'también' como en el gobierno de Mauricio Macri suba de retenciones, no es así porque no hubo suba de retenciones a los productores", remarcó la portavoz. "Están marchando por las dudas", sostuvo Cerruti, diciendo que la marcha se trata de algo "absolutamente político".

Asimismo, la funcionaria marcó que el campo "es fundamental para el crecimiento de Argentina". En este sentido, celebró que hubo un récord de exportaciones, con un crecimiento interanual del 28,5%, lo que significó una suma de 7.352 millones de dólares.

La marcha del campo para el sábado 23 de abril, sin la Mesa de Enlace

La movilización del "campo" se concentrará el próximo 23 de abril a las 15, con la presencia de productores rurales de distintos puntos de la Argentina. La marcha cuenta con el apoyo de más noventa agrupaciones vinculadas al agro y también de cámaras empresariales y asociaciones ciudadanas, a las que se sumó la adhesión de la Sociedad Rural de Rosario.

Según se anticipó desde distintos sectores del campo, los productores se movilizarán en tractores, camionetas y otros vehículos y exigirán al gobierno nacional que “escuche” el reclamo del campo y también de la Ciudad de Buenos Aires.