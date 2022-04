Aníbal F. al tractorazo: "Ni sueñen entrar a Capital Federal"

“¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Ni lo sueñen”, lanzó el ministro de Seguridad sobre la movida que hará el sector del agro el 23 de abril, a la que se sumó el ala dura del Pro. Además, defendió el impuesto a la renta inesperada y negó que sea una suba de retenciones

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, minimizó el tractorazo del 23 de abril de los productores del campo, en rechazo a las políticas del sector, a la que se sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio.

“(El ‘tractorazo’) lo van a hacer donde pongan la cámara de televisión, eso pasó siempre. ¿Van a entrar a Capital Federal con los tractores? Ni lo sueñen”, afirmó el ministro en declaraciones a C5N.

Las organizaciones del agro habían convocado a una movilización para el 23 de abril en distintos puntos del país, en rechazo a la suba de retenciones a los derivados de la soja que determinó el Gobierno para contener el precio de la harina y, más recientemente, al proyecto oficial para gravar la "renta inesperada" generada por la guerra en Ucrania.

Sin embargo, dirigentes del “ala dura” del Pro, como la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich, llamaron a movilizar para esa fecha, añadiendo como motivo el rechazo a la jugada del Frente de Todos para sumar un miembro al Consejo de la Magistratura.

Respecto a los reclamos de los productores agrarios, Fernández aseguró que “el campo está pasando su mejor momento, va a ser un buen año y defiendo lo que dijo el ministro (de Economía, Martín) Guzmán de que no va a haber suba de retenciones”. “Esa es una discusión saldada”, sentenció.

“Cuando hablamos de estas ganancias inesperadas, la realidad es que la obligación de los que les fue también. Estamos hablando de los que ganan más de mil millones de pesos, me encantaría pagarlos”, ironizó.

Por otra parte, repudió el avance de la Corte Suprema sobre el Consejo de la Magistratura, que quedó en manos del titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, tras derogar la ley que le impedía acceder a ese cargo. “La Corte no está para hacer jugadas políticas, solo tiene poder político cuando consigue prestigio entre los otros dos poderes, cosa que no está haciendo”, protestó. Y concluyó: “Ni siquiera es un conflicto de poderes. La Corte no tiene derecho a reponer una ley 16 años después. Entonces asumir que tiene validez es una locura”