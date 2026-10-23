Milei volvió a atacar a periodistas tras ser sobreseído en la causa $LIBRA

El presidente Javier Milei volvió a atacar a los periodistas tras su sobreseimiento, la Secretaria General de la Presidencia Karina Milei y otros nueve implicados en la causa $LIBRA. "¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de mentiras, calumnias e injurias buscando manchar mi buen nombre y honor?", dijo con indignación en redes sociales.

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"La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la tremenda operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas. Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre", apuntó. Y celebró "el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar" por supuestos operadores.

"Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos", continuó el máximo mandatario.

Luego de reconocer a la Justicia, Milei volvió a la carga contra periodistas con nombre y apellido. "A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿Quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron?", lanzó.

"La verdad siempre termina imponiéndose. ¡Viva la Libertad, carajo!", sentenció el mensaje de X (ex Twitter).

La Oficina del Presidente celebró la decisión del Juzgado Criminal y Correccional N°8 y aseguró que este sobreseimiento termina "con un triste circo mediático que duró un año, ocho meses y nueve días, en donde la investidura presidencial debió soportar las peores calumnias e injurias que jamás este país ha visto".

"El único fin de esta causa era dañar la imagen del Presidente de la Nación en un año electoral, y manchar su buen nombre y honor", agregan en el comunicado.

"Después de más de casi dos años de recolección de pruebas, el juez de la causa consideró que los hechos denunciados no encuadran en una figura penal, fundamentándose en el artículo 336, inciso 3, del Código Procesal Penal de la Nación, que establece el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito, por lo que aceptó el pedido del Fiscal para sobreseer a los acusados. En resumen, una Justicia independiente, con una masiva presión mediática en contra, falló en favor del acusado y lo encontró inocente", manifestaron desde la Oficina.

Sobre el cierre, remarcaron que "por primera vez en la historia, se investigó a un Presidente de la Nación con total libertad, resultando en un absoluta prueba de su inocencia" y sentenciaron: "La pregunta que queda es ahora: ¿Quién se hace cargo de haber gastado los recursos de los argentinos y el tiempo del Presidente de la Nación en un fallido intento de golpe institucional?".