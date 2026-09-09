Milei usó a San Martín para defender su cambio de postura sobre Malvinas: "Estamos haciendo honor"

El presidente Javier Milei inauguró el Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, en el barrio porteño de Palermo, armado tras la entrega del sable corvo del libertador. "Estamos haciendo honor al general San Martín", afirmó el jefe de Estado al hablar del novedoso reclamo por Malvinas y puntualizó que ya se aplicaron 60 sanciones a empresas y personas que operan sin permiso de la Argentina.

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"Debemos actuar con contundencia cuando se encuentra bajo amenaza todo aquello por lo que nuestro libertador y nuestros padres fundadores lucharon. Ya lo dijo el General San Martín 'cuando la Patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla'. Por eso, el jueves pasado anunciamos un conjunto de medidas para defender nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas ante los avances de proyectos petroleros ilegales e ilegítimos", sostuvo Milei.

Al inaugurar el Museo del Regimiento de Granaderos, Milei remarcó: "Firmamos un decreto que agilizará las sanciones contra quienes explotan nuestros recursos sin autorización". Y enfatizó: "Desde el anuncio en cadena nacional, ya abrimos proceso sancionatorio contra 60 empresas y personas que operan directa o indirectamente en la Cuenca Malvinas sin nuestra autorización".

"Estaremos enviando el proyecto de ley al Congreso en los próximos días y esperamos que lo sancione, porque Malvinas es una causa nacional y creo que estamos haciendo honor al General San Martín. No es de un gobierno ni de un partido, con esto no puede haber grieta alguna", sentenció.

Malvinas: avance de procedimientos sancionatorios a empresas que operan sin autorización argentina

El Gobierno avanzó con los procedimientos sancionatorios contra 15 sujetos adicionales que habrían violado las prohibiciones de la Ley N° 26.659 por el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

La lista está integrada por ocho empresas y siete personas vinculadas como accionistas, directivos o proveedores estratégicos de las petroleras que intervienen en los proyectos cuestionados. Entre las compañías incluidas figura Shlomo Eliahu Holdings Ltd., de Israel, señalada como accionista de Navitas Petroleum LP, una de las operadoras del proyecto petrolero Sea Lion.

El listado también incorpora a cuatro accionistas de Rockhopper Exploration PLC: Aberdeen Group PLC y HBOS Investment Fund Managers Ltd., ambas del Reino Unido; SMR Advisors (Monaco) SAM, de Mónaco, y Mizrahi Tefahot Bank Ltd., de Israel.

En el caso de Borders & Southern, el procedimiento alcanza a David Williamson Dobson, también identificado en el documento como David Harry Williamson Dobson, quien figura como accionista y presidente no ejecutivo de la compañía.

También aparecen seis accionistas y directivos vinculados con Eco: Gil Holzman, accionista y director ejecutivo; Keith Hill, accionista y director; Peter Nicol, accionista y director; Alan Friedman, accionista y director; Alice Carroll, accionista y miembro de la empresa, y Gadi Levin, accionista y director financiero.

La nómina se completa con tres compañías relacionadas con la provisión de infraestructura: Bluewater Energy Services BV, de Países Bajos; Bluewater Sea Lion Production Company Limited, del Reino Unido, y Noble Corporation UK Ltd., también británica y señalada como casa matriz de un proveedor estratégico.