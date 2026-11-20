La imagen de Javier Milei volvió a mostrar señales de desgaste según la última encuesta nacional de la consultora Giacobbe. El Presidente quedó tercero en la valoración positiva entre los principales dirigentes del país, ubicándose por detrás de la senadora Patricia Bullrich y el gobernador Axel Kicillof.

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El libertario registró un nivel de rechazo del 56,8 por ciento y crece la preocupación dentro del gobierno ya que no sólo pierde con el principal líder opositor sino que también puertas adentro del espacio con la ex ministra de seguridad. El estudio también expuso un dato que suma presión sobre el oficialismo: una parte de quienes comparten las ideas liberales cuestiona los modos del Presidente quién suele abusar de las malas formas a la hora de comunicarse siendo muy agresivo.

De acuerdo con el informe correspondiente al último mes, Kicillof y Bullrich comparten el primer lugar, ambos con un 35,1 por ciento de imagen positiva. Milei aparece apenas detrás, con el 34,9%. Sin embargo, al observar las opiniones negativas, el jefe de Estado queda por encima de los otros dos dirigentes: alcanza el 56,8%, frente al 53,5% del gobernador bonaerense y el 51,1% de la dirigente oficialista.

El deterioro en la imagen de Javier Milei

Respecto de la imagen del presidente, la evolución histórica incluida en el relevamiento permite observar el recorrido de la valoración de Milei desde 2020. Su imagen positiva llegó a un máximo de 58,7% en mayo de 2024. Desde entonces, la curva muestra una caída pronunciada, hasta ubicarse en el número actual.

La crisis económica y política que enfrenta el gobierno de La Libertad Avanza le pasa factura al mandatario nacional y son muchas las encuestas que reflejan esto. Así, el rechazo supera ampliamente a la valoración favorable del mandatario. Hoy, según el relevamiento de Giacobbe, de los principales dirigentes sólo lo superan en imagen negativa el ex presidente Mauricio Macri (58,9) y el senador Máximo Kirchner (60,7).

Respecto del resto de los principales nombres de la política actual, varios de ellos también presentan niveles elevados de imagen negativa. La ex presidenta Cristina Kirchner registra un 56,1% de rechazo y un 26,6% de positiva; Sergio Massa, un 54% negativa y un 21,8% positiva; mientras que la vicepresidenta Victoria Villarruel tiene un 51,7% de negativa y 16,3 de positiva.

El problema de las formas

Otro resultado del estudio pone el foco en la percepción sobre el liberalismo y distingue entre la aceptación de sus ideas y la valoración de sus formas. Ante la pregunta sobre qué opinan de los liberales, el 48,4% respondió que no le gustan ni sus ideas ni sus formas.

Pero hay otro segmento relevante para el análisis del presente que vive La Libertad Avanza: el 13,9% manifestó que le gustan las ideas liberales, aunque no sus formas. Es decir, comparte parte del planteo ideológico, pero expresa reparos sobre cómo se presenta o actúa el espacio que encabeza Milei.

En el extremo opuesto, el 25,8% dijo que le gustan tanto las ideas como las formas, mientras que un 5,9% respondió que no comparte las ideas, pero sí las formas. El 6% restante no supo o no contestó. En ese sentido, las formas del mandatario, qué suele utilizar improperios, insultos y ofensas hacia quienes no piensan como él le juegan en contra ya que el 62,3% de los encuestados desaprueban esta faceta.

El informe de Giacobbe fue realizado entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, sobre 2.500 casos en todo el país, mediante encuestas a dispositivos móviles. La consultora informó un margen de error de +/- 2%.