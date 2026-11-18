En medio de las fricciones internas, la ex ministra queda mejor parada que el presidente.

La última encuesta nacional de Tendencias dejó una serie de señales de alerta para el Gobierno de Javier Milei. Una de ellas es que la senadora Patricia Bullrich registra una imagen positiva superior a la del Presidente. Esto es un dato relevante por la crisis interna que vive el gobierno nacional y las tensiones entre Pato y los hermanos Milei.

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Al mismo tiempo, el relevamiento muestra que el rechazo electoral del mandatario es más alto que el que enfrenta la ex ministra de seguridad. A su vez, también muestra a Axel Kicillof al frente de la intención de voto y con ventaja en un eventual escenario de segunda vuelta.

En el apartado de imagen de dirigentes, Bullrich alcanza un 40,4% de valoración positiva, frente al 35% de Milei. La diferencia se amplía al observar la imagen negativa: el Presidente llega al 63,8%, mientras que la dirigente registra un 56,9%. De esta manera, la senadora queda por el momento mejor posicionada dentro de las figuras del oficialismo, lo que demuestra el mal presente que atraviesa la imagen del mandatario libertario.

El dato más sensible para la Casa Rosada aparece cuando se consulta por la predisposición a votar a cada uno. El 58,4% de los encuestados respondió que nunca votaría a Milei, un porcentaje que subió 2,6 puntos respecto de agosto. En el caso de Bullrich, esa respuesta alcanza al 53,5%. La encuesta muestra, además, una diferencia en el voto seguro.

El 28,3% afirmó que seguramente votaría a al presidente, mientras que para la ex ministra esa proporción cae al 10,1%. La dirigente, en cambio, reúne un 29,3% de personas que dijeron que podrían votarla, frente al 7,9% que expresó esa posibilidad para el mandatario. Aunque Milei retiene un núcleo duro de votantes, el aumento sostenido en la categoría de quienes manifiestan que "nunca lo votarían" limita drásticamente su proyección hacia el futuro.

Los resultados reflejan que Bullrich conserva un nivel de rechazo elevado, pero también un margen potencial de votantes que no aparece con la misma intensidad en el caso de Milei. Esto se da en el contexto de desconfianzas internas dentro de La Libertad Avanza. Desde el espacio ven posible una salida de Pato en el corto o mediano plazo y esto podría suponer un sangrado muy grande de votantes pensando en el 2027 y las intenciones de LLA de reelegir.

Kicillof adelante y ventaja en un eventual balotaje

Patricia no es el único problema que enfrenta el oficialismo. Ante la pregunta sobre a quién votarían si las elecciones presidenciales fueran próximamente, Axel Kicillof obtiene el 34% y Milei queda apenas detrás, con el 33,8%. Más atrás aparecen Myriam Bregman, con el 10,4%, y Juan Schiaretti, con el 7,1%. El voto en blanco o nulo alcanza el 6,3%, mientras que el 8,4% todavía no sabe qué haría.

La diferencia entre ambos se vuelve más amplia en la hipótesis de una segunda vuelta. En un balotaje entre Milei y Kicillof, el gobernador bonaerense se impondría por 47,4% contra 36,9% del Presidente. La distancia es de 10,5 puntos y supera la registrada en agosto, cuando era de 8,8 puntos.

En el ranking de imagen, Kicillof también aparece por encima de Milei: alcanza un 41,7% de valoración positiva y un 53,5% negativa. Así, el mandatario bonaerense combina una mejor evaluación personal que el Presidente con una ventaja en los dos escenarios electorales planteados por el relevamiento. El mandatario no solo aparece con números negativos dentro de su espacio, si no que también está por debajo del principal candidato que tiene hoy la oposición.

El desgaste de la gestión de Javier Milei

Los números de los dirigentes se inscriben en un contexto de deterioro de la evaluación del Gobierno. Según la encuesta de Tendencias, la gestión nacional registra un 63,7% de imagen negativa y un 36,3% de positiva. El informe señala que se trata del peor registro de la serie y que la valoración positiva pura cayó al 20,5%, por quinta medición consecutiva. El estudio también describe un clima social marcado por el malestar. Si se suman la bronca, la preocupación, el miedo y la incertidumbre, esos sentimientos concentran el 67,9% de las menciones.

El relevamiento fue realizado por la consultora Tendencias entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre de 2026, sobre una muestra de 5.578 electores habilitados para votar en todo el país. La encuesta fue online, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 1,3 puntos porcentuales.