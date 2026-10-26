El presidente, Javier Milei, sigue haciendo silencio de radio sobre los resultados de las elecciones en Brasil y continúa sin reconocer oficialmente la victoria de Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro. Así quedó plasmado luego de la reunión de Gabinete que Milei mantuvo con sus ministros este lunes por la mañana en Casa Rosada, la primera que se realiza en tres semanas.

{{{htmlAmp}}}

Fuentes de la Casa de Gobierno confirmaron que, durante el encuentro, no se mencionó en ningún momento el resultado de los comicios que consagraron a Lula para un cuarto mandato.

De este modo, el Gobierno sigue sin pronunciarse oficialmente sobre el triunfo del líder del PT, ya sea para reconocerlo o para impugnarlo. A la falta de un comunicado de la Cancillería o algún posteo de Pablo Quirno se le suma que el mismo Milei tampoco posteó nada al respecto en sus redes. Al momento de publicada esta nota, su último tuit propio seguía siendo del domingo a las 17:27, antes de que terminaran de cerrar las urnas en Brasil tras la prórroga concedida por el Supremo Tribunal Federal a pedido de Lula.

Noticia en desarrollo