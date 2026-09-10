Milei remata tierras del ex Procrear en el la provincia de Buenos Aires 

El gobierno de Javier Milei autorizó la convocatoria a subasta pública para vender un terreno de más de 5.300 metros cuadrados ubicado en la localidad bonaerense de Quilmes, correspondiente a los activos remanentes del disuelto programa habitacional Pro.Cre.Ar, una iniciativa con la que el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner buscaba facilitar el acceso a la vivienda propia para familias argentinas.

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La disposición se hizo oficial mediante la Resolución 195/2026 de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía, en la cual se fijó un precio base de venta de 1.386.282 dólares. La propiedad a rematar es el predio denominado “QUILMES”, un inmueble de 5.364,91 metros cuadrados ubicado entre la Avenida Triunvirato y las avenidas Centenario y Gran Canaria, junto a las vías del Ferrocarril General Roca.

El terreno formaba parte del Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar, disuelto en noviembre de 2024 mediante el Decreto 1018/2024, norma que encomendó al Ministerio de Economía la liquidación de la totalidad de sus bienes.

Según se fundamenta en los considerandos del texto oficial, las obras del desarrollo urbanístico que se encontraban en ejecución en el predio permanecían suspendidas a la espera de una definición respecto de su continuidad. El valor venal del lote fue establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en 2.259.000.000 de pesos, equivalentes a 1.631.047 dólares al momento del dictamen.

Subastas de inmuebles decomisados por la justicia en la Ciudad de Buenos Aires

En la misma edición del Boletín Oficial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) llamó a licitación pública para la enajenación de otros dos inmuebles situados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A diferencia del terreno bonaerense, estas propiedades no pertenecían a planes de vivienda sociales, sino que ingresaron al patrimonio estatal tras ser decomisadas por la justicia en causas penales por la comisión de delitos.

Por un lado, mediante la Disposición 139/2026 de la AABE, se dispuso la Subasta Pública N° 392-0086-SPU26 para comercializar un inmueble de 488,96 metros cuadrados ubicado en la calle Cajaravilla 4726/28, en CABA. El bien fue decomisado en el marco de la causa judicial caratulada “Aliaga Carlo”, en la que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 investigó delitos de trata de personas. El precio base estipulado para la puja de esta propiedad asciende a 229.139 dólares.

Por otro lado, a través de la Disposición 138/2026 del mismo organismo, se convocó a la Subasta Pública N° 392-0095-SPU26 para vender una cochera de 16,04 metros cuadrados en el quinto piso del edificio sito en Lavalle 658/62/66. Dicha unidad fue incautada por el Tribunal Oral Penal Económico N° 1 en una causa por lavado de dinero vinculada al imputado Diego Xavier Guastini. El valor base para esta subasta fue determinado en 7.177,70 dólares. Los fondos netos resultantes de ambas operaciones en la Capital Federal quedarán a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.