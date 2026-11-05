El Ministerio de Justicia de la Nación dispuso la supresión de 67 Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y ordenó avanzar en el cierre operativo de otras 5 dependencias en distintos distritos del país. La medida se formalizó a través de la Resolución 538/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y publicada en el Boletín Oficial. Con esta disposición, el Poder Ejecutivo amplía la nómina de sedes eliminadas en el marco de la reducción estructural y funcional del sistema registral que viene llevando adelante el Estado nacional.

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A partir de la entrada en vigencia de la norma, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) dispone de un plazo improrrogable de 60 días hábiles para concretar el cierre material de las delegaciones. Asimismo, el organismo fue instruido para reasignar la totalidad de los dominios y trámites radicados en las oficinas dadas de baja hacia las dependencias que permanezcan en funcionamiento. Según los considerandos oficiales, la decisión recae sobre seccionales intervenidas por vacancia en el cargo de encargado titular y da continuidad a medidas previas de unificación de sedes.

El alcance geográfico de las supresiones consignadas en el Anexo I abarca a 16 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires encabeza el listado con 19 registros dados de baja —incluyendo sedes en distritos como Quilmes, Merlo, General Rodríguez, San Pedro, Azul, Balcarce y Tandil—, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se suprimen 7 oficinas. En las provincias, el recorte alcanza a 12 registros en Santa Fe, 10 en Córdoba, 5 en Entre Ríos, y dependencias en Chaco, Corrientes, La Rioja, Jujuy, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. A este esquema se añade el Anexo II, que ejecuta el cierre definitivo de 5 registros previamente suprimidos en La Matanza, Mercedes, Morón, Concepción del Uruguay y Rosario.

Plazos perentorios y concentración de competencias en las sedes restantes

La resolución fundamenta la poda en los lineamientos del “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”, aprobado en julio pasado mediante la Resolución 306/2026 bajo el argumento de optimizar recursos. Desde la cartera ministerial se indicó que las oficinas vacantes quedarán integradas en unidades de mayor alcance territorial. A su vez, se determinó que los encargados titulares en funciones que absorban estas competencias mantendrán sus cargos, extendiéndose sus nombramientos a las nuevas estructuras resultantes de la unificación.

Como contrapartida al cierre de delegaciones, el esquema oficial ordena que las sedes que continúen abiertas absorban múltiples trámites de forma simultánea. De este modo, los registros operativos deberán inscribir indistintamente trámites vinculados con automotores, motovehículos, maquinaria agrícola, vial e industrial, y prendas sobre bienes muebles no registrables, con independencia de la materia para la que fueron originariamente creados.

Esta nueva tanda de clausuras da continuidad a los cierres y fusiones instrumentados por el Ministerio a través de resoluciones previas dictadas entre 2024 y 2026. La instrucción oficial exige ahora a las áreas técnicas completar las adecuaciones informáticas y el traspaso documental dentro del plazo de dos meses fijado por la resolución ministerial.