Nuevo ajuste en Discapacidad: el Gobierno revisará de nuevo más de 20 mil pensiones

Una semana después de que la Cámara de Diputados diera media sanción a las modificaciones en la Ley de Discapacidad por amplia mayoría, el Gobierno de Javier Milei volvió a anular miles de pensiones no contributivas por invalidez laboral. Habrá 60 días corridos para presentar nuevos trámites y recuperar el beneficio.

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A través de la Resolución 3695/2026, el secretario de Discapacidad, Diego Masaragian, dejó sin efecto una medida dictada por la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) el año pasado, que reactivaba prestaciones y pagos a titulares tras detectarse irregularidades en auditorías.

"Déjase sin efecto la Resolución N° 13.901/25 de la ex Agencia Nacional de Discapacidad respecto de las personas identificadas en el Anexo I (IF-2026-103572421-APN-DNGYAA#MS) que forma parte integrante de la presente", se indicó ahora.

De esta manera, las autoridades difundieron una nómina de beneficiarios con 20.060 personas, cuyos pagos volverán a suspenderse, aunque tendrán la posibilidad de recuperar el cobro de la pensión. El reconocimiento de cada situación no supondrá una restitución inmediata, ya que los expedientes serán sometidos a una nueva revisión.

En ese marco, indicaron que los titulares deberán acreditar su supervivencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del Decreto Nº 432/97, que reglamenta el sistema nacional de pensiones. Para cumplir con este requisito, dispondrán de 60 días corridos a partir de la notificación para presentar la documentación correspondiente y actualizar sus datos personales.

Este nuevo ajuste sobre las pensiones se da apenas una semana después de que La Libertad Avanza (LLA) y Unión por la Patria (UP) logren en Diputados un acuerdo para las modificaciones en la Ley de Discapacidad.

En concreto, la iniciativa prevé la totalidad de los beneficios contemplados en la ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad en septiembre de 2025, pero elimina su condición de emergencia. Así, la ley dejó su vigencia transitoria para darle carácter de norma de orden público, cuyos efectos permanentes trasciendan a los gobiernos de turno.

Cómo pedir la restitución del beneficio

En las oficinas de atención de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

En las dependencias autorizadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad .

. Por medio del Formulario de Consultas del Ministerio de Salud , disponible en argentina.gob.ar/salud/consultas-al-ministerio-de-salud.

, disponible en argentina.gob.ar/salud/consultas-al-ministerio-de-salud. A través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD) , mediante el trámite "Presentación de Documentación para Pensión Invalidez".

, mediante el trámite "Presentación de Documentación para Pensión Invalidez". Por correo electrónico, a la dirección citacion@senadis.gob.ar.

La presentación de los documentos dará inicio al proceso de revisión, pero no implicará la reactivación automática de la pensión. La continuidad del beneficio quedará sujeta a la evaluación administrativa de cada caso.