Milei apuesta por la IA, pero advierten que el megaproyecto de OpenAI quedó en suspenso

El gobierno de Javier Milei busca convertir a la Argentina en un polo mundial de inteligencia artificial a partir de grandes centros de datos instalados en la Patagonia. Sin embargo, el proyecto enfrenta obstáculos que van desde la falta de infraestructura eléctrica hasta cuestionamientos ambientales y regulatorios. En un análisis publicado este domingo, el Financial Times también puso el foco en el estado incierto del megaproyecto de 500 MW anunciado por Milei para abastecer a OpenAI.

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Uno de los principales puntos de incertidumbre es el centro de datos de 500 MW que Milei anunció en octubre del año pasado como parte de su estrategia para posicionar a la Argentina en la industria de la inteligencia artificial. Según señaló el Financial Times, “el proyecto más llamativo de Argentina puede haberse estancado”. El diario británico remarcó que, después del anuncio presidencial, no hubo nuevos avances de relevancia.

La iniciativa está encabezada por Sur Energy y fue presentada como una posible inversión de enorme magnitud vinculada con OpenAI. Sin embargo, la compañía de Sam Altman aclaró al medio extranjero que actualmente es solamente un "potencial comprador" de la capacidad del centro de datos y que cualquier adquisición futura dependerá de que Sur Energy desarrolle efectivamente la infraestructura. La aclaración de OpenAI representa un contraste con la dimensión que tuvo el anuncio original del gobierno de Milei.

Sur Energy, por su parte, había señalado ante medios argentinos que "la pelota" estaba “en la cancha de OpenAI”. De esta manera, el megaproyecto que el Gobierno presentó como una de las grandes apuestas para la llegada de la inteligencia artificial al país continúa sin una definición concreta sobre su ejecución.

La estrategia de Milei: pocos controles y beneficios para las empresas

El Financial Times describió la estrategia de Milei como un intento de convertir a Argentina en un "AI hub" mediante incentivos fiscales y un marco regulatorio extremadamente flexible. El Presidente impulsó un régimen de beneficios impositivos para los centros de datos y planteó una política de escasas regulaciones para la inteligencia artificial. En septiembre, Milei había asegurado que quería que las compañías vieran a Argentina como "el lugar más competitivo del mundo" para instalarse.

El análisis del diario británico destaca precisamente esa característica como una ventaja frente a otros países. Raimundo Díaz, vicepresidente ejecutivo de Vistra Global Solutions, sostuvo que Argentina es "uno de los únicos países con pocas restricciones para implementar centros de datos de gran capacidad en un período corto".