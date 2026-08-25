Milei se apoya en un socio de Galperín para desmentir la crisis de los endeudados

Tras la orden de Javier Milei en la reunión de Gabinete del lunes pasado en la que reclamó que su equipo salga a apoyar el relato de que no hay crisis de endeudados y de morosidad, todo el Gobierno salió a respaldarse en un largo posteo en X de una persona que analizó los datos de deuda en todo el país durante la gestión libertaria.

El tuit fue elogiado por Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, los trolls del Gobierno y todo el espectro libertario. Quien también fue muy elogioso fue Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre. El análisis, de hecho, es muy benévolo para con el empresario, principal involucrado en las deudas de individuos y familiares desde la app Mercado Pago.

Sin embargo, el autor del posteo tiene intereses poco genuinos detrás. Se trata de Matías Fernández, dueño de la empresa Pública, que es sponsoreada por Mercado Libre y Mercado Pago.

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Fernández se presenta en la web de Pública como "especialista en estrategias de comunicación, políticas públicas y posicionamiento de sectores productivos.

Quienes lo conocen revelaron a El Destape que Fernández "es un admirador de Marcos, lo ama a Galperín. Un fanático, un enamorado de él". Algunos en el oficialismo sugirieron que "el informe lo pagó Marcos", pero este portal no encontró pruebas consistentes que verifiquen esa información. Según contaron en su entorno, el forista fue funcionario de Mauricio Macri. Efectivamente, en su Linkedin se informa que integró el Ministerio de Producción durante el gobierno de Cambiemos. Y fue parte de la Fundación Pensar (PRO).

El Gobierno intenta así cumplir con las palabras de Milei del lunes. En la reunión, el Presidente trató de convencer a los ministros de que "no hay un problema con deudores ni morosos" y se ratificó el rumbo de la política y el programa económico del Gobierno nacional. "No vamos a cambiar un carajo", gritó el Presidente. "No vamos a entregar las ideas que guían la gestión. Al populismo no se le gana con más populismo. Para ganar no se hacen trampas, no vamos a traicionar nuestras ideas en pos de resultados electorales", bramó Milei según supo El Destape. Y agregó: "Cuesta mucho tiempo construir credibilidad. Cambiar ahora implicaría perderla", dijo el mandatario.

Claro que hubo preocupación en la reunión por la evolución del debate sobre la morosidad dentro de la sociedad. Milei concluyó que los indicadores no reflejan una situación de crisis. Y dijo que se observó que el incremento de la mora comienza a revertirse y muestra una tendencia descendente. También se analizaron las distintas medidas que el Gobierno viene implementando para trabajar sobre la morosidad y mejorar las condiciones de financiamiento, entre ellas la reducción de la inflación y del riesgo país y el trabajo con los distintos actores del sector para renegociar las tasas y extender los plazos.

Hace semanas, un economista libertario alertó ante El Destape: "Si no solucionamos el tema de los morosos, Milei no reelige el año que viene". El Presidente intenta dar vuelta el relato: "No hay ningún problema de endeudados".

En el Gobierno estaban muy contentos con el informe que se supo era de un socio de Galperín. "Es un informe muy bueno, es justo. Tomar crédito no está mal. Hay que cambiar eso", dijo un libertario ante El Destape.