Jujuy: la vergonzosa respuesta de Gerardo Morales a Alberto Fernández por la visita a Milagro Sala

El gobernador jujeño y presidente de la UCR le reprochó al Presidente haber visitado la provincia "con la situación del país al borde del abismo" y pidió que la dirigente de la Tupac Amaru mejore para que "vuelva a la cárcel común".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, repudió este miércoles la visita que el presidente Alberto Fernández realizó a Jujuy para acompañar a Milagro Sala en su internación hospitalaria y se mostró "sorprendido" de que la haya hecho "con la situación del país al borde del abismo", al tiempo que le reprochó que no haya visitado "al pueblo de Jujuy".

Morales cuestionó: "Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal (a Milagro Sala) y que no me haya visitado” y llamó a “romper esta cultura de la grieta y de gobernar para facciones”. Así lo afirmó al encabezar el acto de la inauguración de la escuela número 48 en el barrio Alto Comedero, a 10 kilómetros de la capital jujeña, casi en paralelo a la visita del Presidente a Milagro Sala, internada en un hospital por un cuadro de trombosis venosa profunda.

Por su parte, Fernández afirmó que siempre planteó que la detención de Sala "era indebida y su proceso irregular" y exigió a los jueces de Jujuy y a la Corte Suprema que "por favor dejen de lado las teorías y doctrinas que se difundieron en los años del Gobierno anterior al nuestro". De hecho, al conocerse la internación de urgencia de Sala, sus allegados de la Tupac Amaru denunciaron que la dirigente social venía mal de salud desde hace tiempo pero que no recibía la atención necesaria, además del hostigamiento que recibió una vez estuvo internada, donde personal policial permanecía a su lado fotografiándola y registrando todas las conversaciones que mantenía con sus visitas.

"Es de destacar que la presencia de la policía al lado de su cama, indudablemente configura una situación amenazante, de violencia psicológica y simbólica", afirmaron los médicos de Sala y agregaron que "la situación de acoso y hostigamiento impacta clara y directamente en su salud psíquica, generando angustia y desazón con repercusión en su cuadro clínico".

En paralelo, en una carta pública al presidente Morales afirmó: "Me sorprende que con una situación del país al borde del abismo, con una inflación descontrolada, con falta de energía y combustible, con falta de abastecimiento y bienes de la producción, con medidas restrictivas que ahogan nuestra economía, entre otros graves problemas del país, usted se tome el tiempo de venir a la provincia de Jujuy a visitar a Milagro Sala".

"Lo invité decenas de veces a visitar Jujuy para compartir proyectos de nuestro pueblo, que es también su pueblo, y siempre se negó a hacerlo. ¿Por qué no visita al pueblo de Jujuy?", agregó el gobernador, quien también es presidente de la UCR. En el mismo sentido, afirmó que lo que más le "preocupa es que usted siga haciendo oídos sordos ante el desesperado pedido de cientos de víctimas que sufrieron las más aberrantes violaciones de Derechos Humanos durante el reinado de violencia y corrupción que ejerció Milagro Sala durante más de 10 años de gobierno paralelo. Esa violencia produjo muertes, agresiones, usurpaciones y sometimiento hacia los más pobres".

En este marco, Morales señaló: "Reafirmo mi convicción humanista y mis deseos de pronta recuperación para que la señora Milagro Sala siga cumpliendo sus condenas en una cárcel común". También afirmó que "Milagro Sala es una delincuente condenada por corrupción y por haber esclavizado a los pobre con violencia". "Le pido que gobierne para todo el Pueblo Argentino y no solo para una facción", cerró el gobernador.

La internación y persecución de Milagro Sala

Milagro Sala, referente de la organización social Tupac Amaru, permanecía internada “estable” en una sala de terapia intermedia de una clínica de la capital jujeña, y su defensa denunció “hostigamiento” por parte del personal policial que la custodia. La dirigente ingresó el lunes al sanatorio privado "Los Lapachos", de San Salvador de Jujuy, con un cuadro de "trombosis venosa profunda" luego de que se le practicaran estudios de rutina debido a un dolor que le aquejaba en su rodilla izquierda.

Milagro Sala permanece detenida como presa política desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad. El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que el método o manera de ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.

Desde entonces la Corte Interamericana no sólo mantiene vigente la medida provisional, sino que además recibe información periódica que denuncia la falta de independencia judicial en la provincia y el impacto que tiene la particular persecución penal que llevan adelante en la integridad física y psíquica de Sala.