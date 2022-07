La UCR le abre la puerta de JxC a sectores "racionales" del peronismo

El titular del partido, Gerardo Morales, sostuvo que la alianza opositora debe llegar al gobierno "con un plan" y "no amontonados". En ese sentido, reiteró su rechazo a la incoporación del diputado libertario Javier Milei.

La Unión Cívica Radical (UCR) le abrió la puerta a sectores "racionales" del peronismo en Juntos por el Cambio. Lo afirmó el gobernador de Jujuy y presidente del partido, Gerardo Morales, que reiteró su rechazo a la incorporación al frente del diputado nacional de La Libertad Avanza Javier Milei.

"Hay que salir de la lógica de llegar por llegar al Gobierno; hay que llegar con un plan, no amontonados, con una mínima coherencia, acuerdos y políticas públicas estructurales centrales", dijo el gobernador jujeño en declaraciones a Radio Splendid. "Estoy convencido que Juntos por el Cambio está bien integrado como está, en mi opinión debería crecer más hacia sectores racionales del peronismo, como fue la incorporación de (el auditor General de la Nación) Miguel Pichetto", opinó el mandatario provincial.

En ese marco, el Jefe Provincial jujeño sostuvo que no hay que "volverse locos con encuestas ni ondas de la antipolítica en el marco de una situación muy complicada del país". Al ser consultado por la posibilidad de incorporación de Milei a la alianza Juntos Por el Cambio, Morales ratificó la negativa de su espacio y aseveró que ya "el radicalismo le dijo que no a Milei". El legislador libertario fue tentado por dirigentes del Pro, como el ex presidente Mauricio Macri y la titular del partido amarillo, Patricia Bullrich.

Por otra parte, el titular de la UCR hizo referencia al armado del espacio político que integra de cara a las elecciones del próximo año, donde deberá disputar en la interna del radicalismo su lugar como candidato a Presidente con el senador nacional Alfredo Cornejo y con el diputado nacional Facundo Manes. En este sentido, aseguró que hay que construir "un proyecto que sea federal, productivista para el desafío que viene que es lograr un gobierno con un liderazgo fuerte, con un plan y con capacidad de gestión".

La semana pasada el Gobernador y el diputado se mostraron juntos en una actividad en Jujuy. Los dos aspirantes a la presidencia encabezaron agendas de recorridas por el conurbano de la provincia de Buenos Aires por separado. Sin embargo, en la última convención radical, el Jefe Provincial jujeño dejó en claro el objetivo del partido. "Aquí está el próximo presidente de la Argentina, que va a ser Facundo Manes o voy a ser yo", afirmó Morales, planteando un escenario de PASO dentro de Juntos por el Cambio.

Por otra parte, al ser consultado por la dirigente social Milagro Sala, privada de su libertad hace más de seis años en una causa sin condena firme, Morales aseguró que no tiene "ninguna cuestión personal con ella" pero que para él "ha sido la expresión una cultura de violencia y de corrupción en la provincia". Y cerró: "Quien no ha vivido en Jujuy no puede llegar a comprender la situación que hemos vivido por más de diez años".

Con información de Télam