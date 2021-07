Milagro Sala cumple 2000 días de presa política: "No lo puedo creer"

La dirigente contó que su situación se debe a una cuestión política más que jurídica.

La dirigente social Milagro Sala se refirió a los 2000 días de detención y señaló que "es algo de no creer, nunca me lo hubiera imaginado". En una entrevista en El Destape Radio, contó que tiene 17 causas judiciales y dijo que ya no le importa si va a juicio.

Acerca del motivo de su detención, la referente jujeña recordó que "desde la Túpac Amaru trabajamos muchísimo para que todos estuvieran mejor después de lo que dejaron Menem y De La Rúa" y puntualizó que "en Jujuy éramos los primeros en desocupación, en desnutrición infantil, en falta de educación. Y desde la Túpac trabajamos contra eso, Nosotros peleamos contra el neoliberalismo". Asimismo agregó que "Jujuy fue un laboratorio para perseguir opositores".

Milagro Sala pidió que la Corte Suprema resuelva su situación debido a que su detención es más política que jurídica. "Nos atropellaron, destruyeron nuestra obra, y pasaron 2.000 días y no sé si estamos peor o igual", aseguró la referente de la Túpac Amaru.

"Queremos jueces y fiscales que no sean ni radicales ni peronistas. Queremos una Justicia justa", dijo.



"Llevo 5 años y 5 meses detenida. La ley dice que no puedo tener prisión preventiva después de 2 años", sostuvo y señaló que "pareciera que Jujuy no es Argentina. Gerardo Morales hace lo que se le canta".

"Mi situación es más política que jurídica. La solución es política", afirmó. Sala se refirió además a los acampes en Plaza de Mayo que piden su liberación. "Boudou, De Vido, D'Elia también son presos políticos", afirmó y sostuvo que "el acampe no es por mí sino por todos los presos políticos".

Continúa el acampe para pedir la liberación de Milagro Sala

Dirigentes sociales, políticos, sindicales y de derechos humanos brindarán una conferencia de prensa en la Plaza de Mayo, en el marco del acampe que se realiza desde el martes para exigir la "libertad" de Milagro Sala.

Del encuentro participarán Alejandro “Coco” Garfagnini, coordinador nacional de la Tupac Amaru; el diputado nacional y titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky; Pablo Moyano, secretario general adjunto del gremio de Camioneros; Héctor Gringo Amichetti, de la Corriente Federal de los Trabajadores; diputadas y diputados nacionales y referentes de Curas en Opción por los Pobres, entre otros.

"Hoy me siento una presa política, aunque algunos no lo quieran reconocer. Lamentablemente el lawfare fue muy fuerte en Jujuy ya desde antes de que Gerardo Morales fuera gobernador; armaron un laboratorio y comenzaron a aplicarlo contra los opositores políticos en Jujuy", dijo ayer Sala en declaraciones a Radio Nacional.

El acampe de protesta en la Plaza de Mayo comenzó el martes pasado al mediodía, con un amplio despliegue de militantes y dirigentes de diversos sectores políticos cercanos al kirchnerismo.

De acuerdo con lo previsto, la manifestación se mantendrá hasta mañana cuando se cumplan