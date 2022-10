Trabajadores de medios pùblicos repudiaron a dirigentes de Juntos por el Cambio: "Quieren cerrarlos"

Desde SiPreBa emitieron un comunicado aseguraron que quienes atacan los medios públicos son quienes "no pudieron vaciarlos" y denunciaron un intento de silenciamiento.

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) en Radio Nacional, la TV Pública y la agencia de noticias Télam denunciaron los ataques por parte de dirigentes de Juntos por el Cambio a los medios públicos. En los últimos días, Mauricio Macri y el exsecretario de Cultura de la gestión Cambiemos, Pablo Avelluto expresaron sus intenciones de terminar con estos medios y también, de privatizar algunas empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, en caso de ganar las elecciones de 2023.

"Estos personajes, cuyas gestiones fueron teñidas de muerte, represión, tarifazos, devaluaciones y un endeudamiento colosal, insisten con el desguace y achicamiento del Estado y con la quita de derechos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", afirmaron los trabajadores de estos medios públicos este viernes, a través de sus redes sociales.

Las comisiones gremiales afirmaron que "los que atacan a los medios públicos son quienes no pudieron vaciarlos" y en este sentido, agregaron que, "para eso, necesitan silenciar a los medios públicos y disciplinar a quienes con esfuerzo y compromiso llevamos adelante la tarea de informar".

En su pronunciamiento, las y los trabajadores recordaron que "el objetivo de los medios públicos es defender el derecho a la información de la ciudadanía", y remarcaron que, para ello, están "presentes en todo el país generando información en cada provincia, a diferencia de los medios privados, cuyos negocios determinan las coberturas".

Al respecto de las declaraciones de los funcionarios macristas, expresaron: "Quieren cerrar los medios públicos, dejarlos sin contenido y sin trabajadores, que no se reproduzca la verdad, que no circule por los medios, que no sepamos lo que acontece y sobre todo, quiénes son los que una y otra vez pretenden llegar al gobierno para hambrear al pueblo"

Asimismo, plantearon que "los medios públicos y las empresas de gestión estatal no tenemos por objetivo primordial la rentabilidad". "Los privados, organizaciones y medios, fueron creados con fines de lucro. Los trabajadores no medimos el valor de los medios públicos por los resultados financieros sino por el alcance social de nuestra tarea, que consiste en informar y acercar distancias"; sostuvieron en el texto difundido este viernes.