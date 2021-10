Máximo Kirchner: "Cada dólar que se destine al FMI es un dólar menos para nuestro pueblo"

El titular del bloque de diputados del Frente de Todos habló con Roberto Navarro sobre los desafíos del Gobierno frente al pago de la deuda macrista y la reactivación económica.

El titular del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, habló con Roberto Navarro en El Destape Radio sobre los desafíos que encara el Gobierno hacia la segunda parte del mandato de Alberto Fernández. En este sentido, se refirió a la inmensa deuda contraída por Mauricio Macri y apuntó contra la oposición, que ya deslizó que buscará la presidencia de la cámara de Diputados y así trabar la gestión del Frente de Todos.

El diputado analizó que en la coyuntura actual las políticas económicas del macrismo expresan sus resultados. "Las consecuencias de las decisiones económicas que tomaron (Mauricio) Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta, Vidal y (Diego) Santilli causaron un impacto muy profundo en el presente y en el futuro de la Argentina", denunció.

"Habrá que revertirlas y trabajar para ello y no amargarse por un resultado electoral. Es más, si me decís qué prefiero, prefiero la alegría y que el pueblo viva mejor", destacó al tiempo que observó que "cada dólar que se destine al pago de la deuda es un dólar menos para nuestro pueblo" en referencia al préstamo al Fondo Monetario Internacional solicitado por el macrismo.

"El préstamo que tomó Macri no fue invertido en nuestro pueblo y se ve en cuestiones básicas como más asfalto, más viviendas, no sé, el sector privado tampoco. Se esfumó el préstamo que tomó Macri y ahora hay que devolverlo", reclamó. "Mauricio Macri no hizo lo que tenía que hacer que era cuidar los ahorros de los argentinos y las argentinas. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer que no hizo Macri que era cuidar las reservas que dilapidó para intentar ganar una elección con una tamaña irresponsabilidad", comparó.

A continuación, se refirió a los desafíos del oficialismo de cara a la segunda parte del mandato de Alberto Fernández y afirmó: "lo que tenemos por delante con el Fondo es central para poder diagramar las políticas públicas". "Cada dólar que se utilice para pagar la deuda contraída de manera irresponsable es un dólar menos que podemos poner en la salud, en la educación, en el sector privado, los comerciantes... El daño es muy profundo y tan profundo como ocultado por los medios", reflexionó.

"Tenemos que tratar de que la sociedad tenga la mayor cantidad de información posible", propuso al tiempo que advirtió: "Si la sociedad elige ese camino, bueno, lo elegirá la sociedad como lo hizo en el 2015 y terminamos con un perno de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional y hay que devolver".

El resultado de las PASO

Máximo Kirchner analizó el resultado de las PASO y consideró que "la pandemia es un hecho objetivo, no subjetivo, no es una idea". "Creo en el regreso a la vida cotidiana de la gente. Lo esencial es que recuperamos condiciones objetivas y eso irá solucionando distintos problemas que tenemos como sociedad y como país", vaticinó.

"No hay que vivirlo como un drama, queremos lograr que la gente viva mejor y ese es el objetivo. En lo económico son fundamentales estos meses, dar la discusión", propuso al tiempo que se refirió al rol de la oposición luego del 12 de septiembre, especialmente sobre las recientes declaraciones de la ahora porteña María Eugenia Vidal sobre sus intenciones de ir por la presidencia de la cámara de Diputados de la Nación.

"Es una pena que la candidata de la Ciudad de Buenos Aires esté más preocupada por quedarse con la presidencia que con conciliar leyes para la gente, pero es la misma actitud que tuvo cuando gobernaba la Provincia de Buenos Aires. Cuando perdieron sí hablaban de acuerdos", disparó.

"Creo que, en realidad, marca que le interesa muy poco lo que pasa en la sociedad. Ante una situación en la que la sociedad está sufriendo. Creo que hay un apuro en ellos, pero a mí no me sorprende", opinó. "Siempre hemos sido muy responsables poniendo por delante los intereses del pueblo. La actitud de Vidal no me sorprende: una cosa es que plantees que no podés abrir más escuelas y hospitales porque no tenés fondos suficientes, pero ella no lo hacía", añadió.

Sobre el rol del macrismo de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre, Máximo Kirchner observó el "inmenso apoyo mediático que tienen". "Hay veces en que los podés vencer y otras veces no. Nosotros somos una fuerza territorial y las pantallas con la pandemia nos saturó el diálogo con la gente. Los medios no se enteran de diferentes situaciones o políticas que pueda estar promoviendo el Estado", criticó.

"Hoy lo que nos preocupa es ver bien cómo se resuelve el tema del endeudamiento externo y cuál es la visión que tiene Horacio Rodríguez Larreta con la ideología del jefe de Gobierno que intentó ser presidente como (Fernando) De la Rúa y después Macri. Gente con el mismo contexto y las mismas ideas. Para mí, es más que lo mismo", disparó.

"Si quieren gobernar la Argentina tienen que ser claros con la gente porque sino, después, tienen el apoyo de los medios y está todo por los aires. Pasó con De La Rúa que fue el candidato de los medios y Macri que fue candidato de los medios. Los medios después no se hacen cargo de las decisiones que ellos empoderan", completó.

Cambios en el gabinete

Sobre la renovación de figuras en el gabinete de ministros de la Nación, Máximo Kirchner le bajó el tono a las operaciones de la oposición y sus medios amigos y explicó: "no creo que los cambios hayan sido pensados en la elección en particular. Esta suerte de oxigenación es parte de una construcción para seguir mejorando".

"La idea es esa, el centro de la acción política del Estado es mejorar la vida, tenemos un montón de cosas por delante. Vamos a hacer todo lo posible para cumplir con la palabra acuñada", aseguró.

"Todos los integrantes del Frente de Todos queremos que las familias puedan comer en sus casas, ese es el sentido de todas las políticas, que se pueda incrementar el consumo para los comerciantes, para que las empresas puedan producir", insistió.

"La Argentina tiene las condiciones para salir adelante aunque quieran hacerte ver que está mal hace 70 años. Es una forma de esconder sus errores. Alejarnos de ese sentido común bien berreta es dar la discusión", completó.

Ley de Etiquetado Frontal de alimentos

De cara a la sesión en Diputados, Máximo Kirchner se refirió a la Ley de Etiquetado Frontal de alimentos y aseguró: "estamos interesados en poder avanzar, pero obviamente la realidad que estamos viviendo hizo que surgiera la demora, pero está el compromiso para tratarlo. Es un buen momento para tratarlo".

"Más allá de las competencias, las fuerzas políticas pueden demostrar que en un contexto electoral como este podemos seguir avanzando en leyes. No sólo es la Ley de etiquetado frontal sino la de personas en situación de calles o trabajadores viñateros de Mendoza", observó en relación al rol de la oposición. "Queremos tener una sesión que sirva al conjunto de la gente, con pequeños pasos por una división más justa", resaltó.

"Más allá de que estaban distraídos en las últimas semanas con quedarse con la presidencia de la Cámara, el Congreso tiene que trabajar para la gente", criticó.

"En el caso del etiquetado frontal muchas veces surgen controversias, pero es una ley que nos permite ver qué consumimos o cuánto vemos que lo que consumimos nos está enfermando. Es una Ley buena que ayuda al Estado y al sistema de salud. Espero que sea una sesión en la que podamos votar a favor para mejorar nuestra calidad de vida", completó.