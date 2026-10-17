Máximo Kirchner, por el 17 de Octubre: "El poder económico tiene secuestrada a CFK en San José"

El diputado nacional Máximo Kirchner encabezó un acto por el día de la lealtad en Chaco, junto al senador nacional Jorge Capitanich. El líder de La Cámpora denunció que a la ex presidenta Cristina Kirchner "el poder económico más concentrado y recalcitrante de la Argentina, que son unos poquitos empresarios, la tienen secuestrada en San José" 111, departamento en el que la titular del Partido Justicialista cumple condena domiciliaria.

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"¿Ustedes se piensan, amigos del Chaco, que si Cristina en vez de desendeudar el país para que los argentinos pudieran tener planes de vivienda como el Procrear, computadoras en la mesa de las familias como el Conectar Igualdad, planes de políticas públicas y sociales serios como la Asignación Universal por Hijo o el Ella Hacen? Si ella no hubiera hecho eso, si ella hubiera endeudado el país con el Fondo Monetario, si ella hubiera hecho que sus compatriotas vivieran por debajo de la línea de pobreza y no tuvieran un salario, seguramente estaría libre como están los Macri, como estuvo De la Rúa”, cuestionó el diputado de Unión por la Patria.

Respecto al gobierno de Javier Milei, Kirchner señaló que tras tres años de gestión, "que queda claro y que son señales indubitables e indiscutibles es que en la Casa Rosada no se gobierna para los argentinos, se gobierna para intereses foráneos que no tienen nada que ver con el acervo popular de nuestro país".

“El pueblo argentino al que siempre debemos respetar cuando nos elige y cuando no nos elige. A tres años nada de aquello que prometió el actual presidente ha sucedido en la vida de las familias argentinas. Hay menos trabajo, salario, educación, salud, dignidad y sobre todo, oportunidades. Si el peronismo trajo algo a la Argentina no fue que argentinos y fueran iguales porque sí, sino que tuvieran un piso de oportunidades lo más similar posible para que después cada uno y cada una con su talento y su voluntad, su contracción al trabajo pudiera desarrollarse en la vida, en la familia y en la provincia que naciera", sintetizó.

El líder de La Cámpora afirmó que el peronismo no está enfrentado a la industria, el comercio o la tierra; "todo lo contrario: los enemigos de la industria y el comercio argentino son aquellos que votaron un RIGI, donde los comerciantes y empresarios chaqueños pagan un 35% de ganancias mientras las mineras y petroleras se llevan todo pagando nada”.

"Claro que la Patria no se vende, pero tenemos que entender, que está más que claro que nadie le va a regalar nada al pueblo argentino. Tenemos dos caminos: el de la autocompasión o el de la autoestima. Podemos estar lamentándonos por todo lo que nos pasa, que nada hemos hecho para que cosas malas nos sucedan y quedarnos vencidos sin salir a dar la pelea o podemos tener autoestima compañeros y compañeras y salir a dar la pelea: casa a casa, rancho a rancho, fábrica a fábrica para volver a poner a la Argentina de pie", planteó.

Respecto al 17 de octubre, Kirchner consideró que “debe ser un paso más en el debate que nos debemos argentinos, militemos donde militemos y seamos del espacios político, que seamos para volver a construir soberanía sobre nuestra tierra.

"Soberanía sobre nuestra tierra significa que aquello que Dios puso sobre nuestra tierra, los bienes naturales comunes sirvan también al desarrollo de quienes viven en ella y no que nos sintamos extranjeros en nuestra propia patria", insistió.

Y cerró: “Tengamos la convicción y la fuerza para recuperar la patria, para que las familias argentinas vuelvan a comer en sus casas y no partidas en un comedor, para que la industria nacional vuelva a crecer y a generar trabajo de calidad e ingresos dignos, de saber que nuestra patria es grande, extensa y que tiene enormes asimetrías económicas, sociales y culturales pero que hay una bandera que nos cobija y un futuro que nos convoca que es el bienestar del pueblo argentino”.