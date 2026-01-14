Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri

El expresidente Mauricio Macri y la empresaria Juliana Awada se separaron después de 15 años de relación y una hija en común. La noticia puso el foco en la vida personal del exmandatario y sus relaciones anteriores.

¿Quiénes fueron las parejas de Mauricio Macri?

Ivonne Bordeu

Macri, que cumple este año 66 años, se casó por primera vez 1981 con Ivonne Bordeu, hija del automovilista Juan Manuel Bordeu. El fundador del PRO apenas tenía 23 años. La pareja tuvo tres hijos Agustina, Jimena y Franco y se divorciaron diez años después, en 1991.

Ivone Bordeu y Mauricio Macri se casaron en 1981 y tuvieron tres hijos

Isabel Menditeguy

Al poco tiempo de su separación, el político comenzó una historia de amor con la modelo Isabel Menditeguy, hija del polista Carlos Menditeguy. Ambos se conocieron en el casamiento de una amiga en común. Así, Macri se casaría por segunda vez en 1994, no si antes firman un acuerdo prenupcial a pedido de su padre Franco Macri.

Macri se casó por segunda vez en 1994 con Isabel Menditeguy

Para celebrar el casamiento, la pareja hizo una fiesta en la quinta Los Abrojos, en Los Polvorines. Luego viajaron de luna de miel a Punta del Este. Finalmente vivieron en una casa de la calle Rufino de Elizalde, en Barrio Parque. Estuvieron juntos más de una década, pero la postulación de Macri a la presidencia de Boca Juniors (1995) comenzó a generar tensiones en la pareja. Si bien se separaron, a mediados de 1997 se reconciliaron y permanecieron juntos hasta el 2005.

María Laura “Malala” Groba

Antes de finalizar su relación con Menditeguy, Mauricio conoció a la politóloga, de la Universidad de San Andrés, Malala Groba. Si bien nunca se casaron, la mujer tuvo un gran rol en los primeros años de Macri en la política. Lo acompañó a muchísimas actividades oficiales y estuvo con él cuando asumió como jefe de Gobierno porteño en 2007, convirtiéndose en primera dama de la Ciudad. Su relación duró menos de cinco años.

Si bien nunca se casaron, María Laura “Malala” Groba acompañó a Mauricio en sus primeros pasos en la política

Juliana Awada

La empresaria textil Juliana Awada y Macri se conocieron en 2009 en un exclusivo gimnasio de Barrio Parque. El político tenía 50 años y Awada 35, ambos se terminaron casando el 16 de noviembre de 2010. El 10 de octubre del 2011 nació Antonia, la única hija de la relación quien actualmente tiene 14 años.

Macri y Juliana Awada tuvieron a Antonia, quien hoy tiene 14 años

Tiempo después, Awada se convirtió en primera dama cuando Mauricio asumió la presidencia en 2015. Durante 2024 y 2025 circularon versiones sobre una posible crisis, alimentadas por apariciones públicas y viajes por separado. En noviembre de 2024, Awada había desmentido los rumores y aseguró que la relación atravesaba un buen momento. Sin embargo, en septiembre de 2025 volvieron a surgir versiones de una separación, que no fueron confirmadas ni desmentidas.

Finalmente, el pasado 11 de enero de 2026 Awada y Macri salieron a confirmar su ruptura. "Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma", expresó Awada en instagram.