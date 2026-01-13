La inesperada decisión de Macri en medio de la separación de Juliana Awada

Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras 15 años en pareja.

La confirmación pública de la separación entre Mauricio Macri y Juliana Awada marcó el cierre formal de una relación que se extendió durante más de quince años y que estuvo atravesada, casi desde el inicio, por una fuerte exposición mediática. Aunque el anuncio se conoció recién después de las fiestas, en las últimas horas comenzaron a aparecer detalles que permiten reconstruir cómo fue el proceso puertas adentro y qué decisiones tomó cada uno tras hacer pública la ruptura.

Según reveló Ángel de Brito en su programa de streaming Bondi Live, el quiebre no fue abrupto ni inesperado. “Hace un año comenzó la crisis. En enero del año pasado, Juliana y Mauricio empezaron a hablar de su separación”, confió el conductor, al dar cuenta de un desgaste sostenido que se fue profundizando con el correr de los meses.

En esa misma línea, el periodista explicó que durante todo 2025 la expareja mantuvo largas conversaciones para definir cómo y cuándo comunicar la decisión. “Fue un proceso largo que estuvieron charlando durante todo el año y, finalmente, decidieron anunciarlo ahora que pasaron las fiestas”, señaló. Por eso, el anuncio no sorprendió al círculo íntimo: “El anuncio de la separación fue acordado, no se sorprendieron ni ellos ni nadie de su entorno más íntimo”.

La llamativa decisión de Mauricio Macri tras anunciar la separación

“Mauricio viajó a Europa antes del anuncio. Nadie sabe con quién, y se va a quedar allá por 10 o 15 días. Apagó el teléfono”, aseguró De Brito, dejando abierta la incógnita sobre si el viaje fue en soledad o acompañado. El dato no pasó desapercibido y alimentó todo tipo de especulaciones en el mundo político y mediático. En contraste, el periodista detalló cuál es el presente de Awada tras la separación: “Se quedó en la casa de Cumelén y va a permanecer ahí por tiempo indefinido”, explicó.