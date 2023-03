Mauricio Macri negó que lo hayan "bajado" de su candidatura: "Me elevé"

El exmandatario definió a su decisión electoral como una supuesta victoria en su "batalla al ego". No quiso apoyar a ninguno de los precandidatos dentro del espacio opositor que siguen en la carrera presidencial.

Mauricio Macri anunció este fin de semana que no se presentará como candidato a Presidente en las próximas elecciones como candidato a Presidente sino que se dedicará a la ampliación de Juntos por el Cambio. En este marco, el exmandatario aseguró que no lo bajaron sino que "se elevó". Para el exmandatario, la definición electoral tiene que ver con una supuesta victoria en su "batalla al ego". Así y todo, evitó apoyar a alguno de los precandidatos dentro del espacio que siguen en la carrera presidencial.

"Algunos me dijeron, ‘te bajaste, te bajaron’, pero yo creo que me elevé porque tuve que pelear con esta fuerza interna una y otra vez. Obviamente, sabiendo que gané una batalla, porque la guerra al ego no se la ganás nunca, hay que estar siempre atentos”, enfatizó en La Cornisa.

Consultado por Luis Majul sobre cuándo tomó la decisión, Macri apeló al discurso espiritual y aseguró que “fue un proceso muy largo, como una especie de viaje que no terminaba nunca y todas las semanas se me repetía en la cabeza". Admitió que estuvo "mucho tiempo solo el año pasado y eso me hacía pensar. Hasta que me di cuenta que yo no necesito revancha”.

Respecto a aquellos que están descontentos con su decisión electoral, Macri les dijo que “si me creyeron todos estos años, créanme que esto lo hago porque de verdad esto va a ser mejor para todos. Si nos empoderamos todos del cambio, las ideas pasan a ser de todos, no son del macrismo. Hablo de ideas de modernización, de meritocracia y de transparencia”.

“Estoy muy convencido de algo: presidente hay uno solo, no puede haber dos”, aclaró Macri sobre cuál será su rol a partir de ahora dentro de la oposición. "Tenemos que elegir a quien va a estar más capacitado para un cambio profundo, que tiene que enfrentar un estatus quo mafioso, corporativo, que tiene trabada a la Argentina hace décadas, que ya nos tiraron 14 toneladas de piedras y van a tirar cientos más hasta que derrotemos esa forma violenta que ellos tienen de expresarse y liberemos a la Argentina”, aseguró.

En este marco, sostuvo que estará a disposición del próximo presidente, si el candidato de Juntos por el Cambio gana las elecciones. “Estaré para lo que necesite, cuando necesite un consejo, uno lo dará en privado, jamás poniendo en duda su figura”, dijo y enfatizó en la importancia del equipo. “Es un cambio de era, donde el equipo está por arriba del líder y tiene que estar fortalecido. No creo en los iluminados. Tiene que haber mucha convicción y mucha firmeza”, agregó.

Tres candidatos pero ninguno con la venia de Macri

Al ser consultado sobre las principales figuras del PRO dentro de Juntos por el Cambio que irán a las elecciones, Macri los definió cómo los “tres principales candidatos” y agregó a exgobernadora María Eugenia Vidal en la carrera. “Hablo mucho con ellos, vamos compartiendo cada vez más lo que hay que hacer, quiénes son valiosos, qué hay que recuperar de la gestión pasada y cuáles hay que incorporar, es un camino”, contó.

En tanto, les envío un mensaje a cada uno de ellos: “Les recomendaría que pongan el corazón sobre la mesa. La gente la está pasando muy mal, hay mucha angustia, mucha tristeza. Tenemos que transmitirle a la gente, sobre todo a los jóvenes que no vamos a dudar. No vamos a parar y vamos a echar a patadas a todos aquellos que no quieran cumplir con la ley”.

Respecto al candidato del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, Macri afirmó que “es una obviedad que no hay mejor candidato que Jorge [Macri], con todo respeto por Soledad Acuña, que es una mujer con una fuerza enorme, y por el doctor [Fernán] Quirós también, y [Martín] Lousteau". Remarcó que Jorge Macri "tiene experiencia, hizo un aprendizaje enorme en Vicente López, tiene ideas, tiene peso, se va a dejar ayudar y va a armar un buen equipo”.

Por otra parte, Macri admitió su buena relación con Javier Milei. “Tengo una buena relación personal. Hablamos con respeto. Le pido a él que no sea tan duro en los términos que usa. Creemos en el diálogo. Cuando dice rata asquerosa, me pregunto por qué lo hace. No está bien eso. Coincido con él en el concepto de casta. No podemos robarle trabajo a la gente para después contratar a [Victoria] Donda y sus amigos para que no haga nada”, completó.