El acto por el Día de la Militancia en San Fernando resultó la oportunidad que encontraron Sergio Massa con su Frente Renovador y Juan Manuel Olmos con el Peronismo Federal para presentar en público un reagrupamiento "anti Milei". Como no hubo oradores, el mensaje quedó en la foto. El ex candidato presidencial apareció rodeado por Gerardo Zamora, Natalia De la Sota, Sergio Uñac, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, integrantes de la liga de intendentes, buena parte de la conducción de la CGT y legisladores cercanos a Cristina y Máximo Kirchner. "Unificar a compañeros que venimos de distintos espacios pero tenemos una mirada común hacia 2027", explicaron al ingresar al teatro Otamendi. De la foto de «unidad» quedaron afuera el gobernador y presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof, y su Movimiento Derecho al Futuro. En el entorno del gobernador aseguraron que ni él ni el MDF habían sido invitados y que veían bien que los distintos sectores del peronismo se organizaran de cara a 2027.

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«Va a haber unidad y vamos a ser gobierno en Argentina el año que viene», aseguró Massa a la salida del teatro. El ex candidato presidencial, que hizo pocas declaraciones públicas desde la derrota de 2023, se mostró confiado en que el peronismo se mantendrá unido aun si el Gobierno consigue suspender las PASO. Entre los asistentes al acto mencionó a tres posibles candidatos, Gerardo Zamora, Natalia De la Sota y Sergio Uñac, y se dejó fuera de la lista. «Hoy me toca más la responsabilidad de ayudar a otros y después en todo caso, llegado el momento, que se decida. También hubo cuatro candidatos a gobernadores, gente que tiene ganas de ser», sostuvo. Massa fue uno de los artífices del encuentro, que tuvo como anfitrión al intendente de San Fernando, Juan Andreotti, del Frente Renovador. Con los tiempos ajustados, finalmente desistió de viajar a San Pablo, donde lo habían invitado a participar de un encuentro del PT de Lula.

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Cuando le preguntaron por los dirigentes ausentes, Massa aseguró que "estaban todos invitados", punto que Kicillof y el MDF desmentían. Los organizadores sostenian que habían invitado a Gabriel Katopodis y a Mariano Cascallares, que en algún momento pertenecieron al massismo y hoy están alienados con el gobernador. Obviamente, no asistieron. Algunas frases de Massa parecieron destinadas a ese sector. "La obligación que tenemos con los millones de argentinos que tienen un lista de problemas son suficiente argumento para que no prime ni la mezquindad, ni el egoísmo ni la vanidad", advirtió. También recordó que en 2025 se había especulado que el peronismo se dividiría en tres opciones, pero que al final un día hubo unidad, algo que se mostró confiado que volverá a ocurrir.

Massa suele evitar presentarse como candidato. En 2023, hasta último momento sostuvo que no se postularía porque su familia no quería. Sus colaboradores más cercanos ya lo promueven para 2027. «Es el hombre más preparado para conducir la Argentina», sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera. «Lo que nos va a dejar Milei es dramático. Va a requerir de mucho diálogo y búsqueda de consensos», agregó. Massa y su equipo destacan la amplitud de sus vínculos, que incluyen a Cristina Kirchner, gobernadores, empresarios argentinos, fondos de inversión extranjeros y las embajadas de Estados Unidos y China. En el massismo sostienen que esa red de contactos le daría margen para gobernar en un escenario complicado.

El comediante Emanuel Rodríguez, «Peroncho», condujo el acto. Uno de los momentos centrales fue la proyección de un video de Juan Domingo Perón, realizado con inteligencia artificial y con guion de Olmos, que cerró con un llamado a la unidad. Desde la platea cantaron dos veces la marcha peronista y una vez el «traigan al gorila de Milei». Entre los legisladores nacionales estuvieron los senadores Juan Manzur, Marcelo Lewandowski y Adán Bahl y los diputados Pablo Yedlin, Juan Pablo Luque, Caren Tepp, Gustavo Bordet y Diego Giuliano. También asistieron los legisladores porteños Leandro Santoro y Matías Lammens, cercanos a Olmos, y los bonaerenses Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, que representaron a Cristina y Máximo Kirchner en el encuentro. Entre los presentes estuvieron además el diputado Miguel Ángel Pichetto y Juan Manuel Urtubey, dos dirigentes que en su momento se alejaron de la estructura formal del peronismo.

La liga de intendentes con Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), estuvo presente. Lo mismo que la representación de la CGT con los triunviros Jorge Sola y Cristian Jerónimo junto a dirigentes históricos como Andrés Rodríguez (UPCN) y Omar Plaini (Canillitas). Obviamente, la plana mayor del FR con Malena y Sebastián Galmarini y Cecilia Moreau se ubicaron en las primeras filas. "Estoy seguro que de acá surge el nuevo presidente peronista que va a tomar las riendas a partir de diciembre del 27", aseguró Michel, que este lunes fue noticia porque Cristina Kirchner lo designó para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, en una muestra de su nivel de acuerdos con Massa y Olmos -Michel es cercano a ambos- y de su cambio de estrategia en relación con la Justicia.