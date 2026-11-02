Massa se reunió con André Janones, el cerebro de la campaña de Lula en Brasil

El exministro de Economía y dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió con André Janones, el diputado brasileño que estuvo detrás de la campaña digital que fue clave para que Luiz Inácio Lula da Silva ganara en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro. Además de Janones, estuvieron en el encuentro con Massa Chico Kertész y Rafael Marroquim, también del equipo de campaña para la reelección del líder del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño.

{{{htmlAmp}}}

Según pudo saber El Destape por fuentes cercanas al líder del Frente Renovador, en el encuentro con Janones, Massa tomó nota de lo dicho con Janones para "aprender de la experiencia de Brasil". Además, el ex candidato presidencial contó cómo avanza el frente opositor a Milei.

Después de los encuentros, se conoció un video en el que Janones les pidió a los argentinos que se unan a un canal de difusión de WhatsApp que busca recrear en Argentina la estrategia del lulismo, a un año de las elecciones presidenciales. "Hola, aquí André Janones, general del 'Ejército de Lula'. Vengo a través de este mensaje a invitar a todos los argentinos a que se unan porque es posible vencer, es posible lograr éxito.

"La victoria del presidente Lula yo espero que pueda inspirar a todos los argentinos para decir: 'Sí, nosotros podemos derrotar a la extrema derecha y nosotros estamos unidos, con las manos juntas para decir que sí, que los vamos a derrotar, a Milei y la extrema derecha", agregó Janones. Además, pidió que quienes vieran ese video siguieran al canal del "Ejército del peronismo" en WhatsApp.

Después de la primera vuelta en la que Lula quedó por detrás de Flávio Bolsonaro, Janones abrió el canal de WhatsApp “Ejército de Lula”, que llegó a casi 11 millones en apenas tres semanas. El canal fue clave para recuperar a los abstenidos. Janones asumió el rol de “general” del canal y repartía “misiones” a los participantes, como instalar tendencias en redes, llenar de comentarios las publicaciones de los opositores, contrarrestar la desinformación y subir fotos con la camiseta de la Selección de Brasil, asociada en los últimos años al bolsonarismo.

Janones también se reunió con CFK

Luego, los integrantes de la campaña de Lula se reunieron con Cristina Fernández de Kirchner en San José 1111. Allí, la expresidenta cumple con la condena a prisión domiciliaria.

Cristina, muy cercana al presidente brasileño, lo felicitó con alegría en sus redes sociales tras el triunfo del 25 de octubre. "FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de octubre electoral y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla", tuiteó CFK, a lo que el jefe de Estado contestó: "Muchas gracias, mi querida amiga Cristina Kirchner, por tu mensaje. Celebramos una gran victoria de la democracia, de la justicia social y de la paz. Un gran abrazo para ti, que siempre ha estado a nuestro lado en la defensa de una América Latina soberana y próspera.".