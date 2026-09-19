Massa encabezó un encuentro con jóvenes del Frente Renovador

Sergio Massa participó este sábado de un encuentro de militantes y referentes juveniles del Frente Renovador (FR), que reunió a mas de mil jóvenes de todo el país y se congregaron en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)

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Según se informó, el líder del FR estuvo presente durante la jornada y mantuvo una conversación cercana y abierta con los jóvenes. En ese contexto, el ex candidato a presidente escuchó de primera mano las inquietudes de los jóvenes y los problemas que atraviesan en sus provincias.

El intercambio también permitió discutir el presente del país, el futuro del peronismo y el lugar que deben ocupar las nuevas generaciones en esa construcción.

Más de mil Jóvenes del Frente Renovador de todo el país participaron este sábado de un encuentro para debatir sobre los principales desafíos que atraviesa la Argentina y el rol de las nuevas generaciones en la construcción de una alternativa política.

La jornada se realizó en la sede de Derecho de la UBA y reunió a militantes y referentes juveniles de diferentes provincias para intercambiar experiencias aportar propuestas para el futuro argentino.

En el encuentro, se oragnizaron distintos paneles: Argentina bicontinental, Gestión Municipal, Política Legislativa, Comunicación política y redes, Seguridad, Economía e Historia del movimiento peronista.