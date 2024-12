Personal legislativo de planta permanente y transitoria de Diputados, según trascendió, recibirán un bono de fin de año por iniciativa del titular de la Cámara, Martín Menem. Del otro lado del Congreso, no hay precisiones sobre si hará lo mismo la vicepresidenta Victoria Villarruel con los trabajadores del Senado.

La titular de la Cámara alta siente la presión que ejerce el presidente Javier Milei, que llegó altos límites de tensión institucional con la sesión de la expulsión del aliado oficialista Edgardo Kueider, quien en las últimas horas fue noticia ya que la Justicia ordenó el allanamiento de su despacho en el marco de las investigaciones por su arresto. En ese contexto, el Jefe de Estado y miembros de La Libertad Avanza le recuerdan que se acaba el tiempo del congelamiento de las dietas de los senadores votada a mediados de año.

Según reportó la agencia Noticias Argentinas, Menem otorgó este viernes un bono de fin de año de entre 100 mil y 200 mil pesos para el personal legislativo de planta permanente y transitoria de la Cámara baja, cosa que excluye a diputados y diputadas. "Es parte el ahorro que se generó a partir de la caída de 450 contratos políticos, algunos de los que desvinculamos ni siquiera venían", explicaron al mismo medio fuentes cercanas al riojano.

Para los empleados que tienen categoría de 1 a 5, el bono es de 100 mil pesos; mientras que para las categorías 6 y 7 asciende a 150 mil pesos y finalmente, de categoría 8 a la 14, corresponden 200 mil pesos. El Destape consultó en las inmediaciones de Villarruel si se planeaba replicar la medida con los trabajadores de la Cámara alta y se respondió que "no por el momento".

En su discurso de ratificación como titular de Diputados, en la sesión preparatoria, el riojano destacó como uno de sus hitos el ahorro en el presupuesto de la Cámara. En el Gobierno que se jacta de pasar una "motosierra" en las prestaciones del Estado, esto es bien visto. Durante su alocución en la cena de la Fundación Federalismo y Libertad del jueves pasado, Milei destacó a Menem como una especie de "buen alumno del ajuste", mientras que colocó a Villarruel como el anti-ejemplo.

"Nosotros, desde que asumimos, no nos hemos aumentado el sueldo cuando podríamos haberlo hecho, y no como hicieron en la Cámara de Senadores. Situación bastante distinta con lo que pasó en la Cámara de Diputados, donde el diputado Martín Menem, presidente de la Cámara, aplicó una gran cantidad de recortes para que se terminen los beneficios y los privilegios de la política, que no ayudan a la gente y que solo hacen ricos a los políticos", comentó Milei en Tucumán, donde recibió otro galardón de dudoso prestigio. La alusión del Presidente no fue al bono, sino a las dietas de los senadores.

El 31 de diciembre de 2024 es la fecha límite del congelamiento del aumento de las dietas de los senadores, que se votó a mediados de este año. Villarruel tuvo que hacer votar esto a instancias de los legisladores oficialistas y opositores, pero también por los ataques públicos del propio Milei. Según señalaron a este medio, la Vice buscó que se convoque a una sesión que le permita votar una continuidad del valor de los haberes de los legisladores sin que se dispare. "Estamos viendo los consensos", comentaban fuentes del comando de la Cámara alta el jueves último.

Los bloques de la oposición desconocieron esto. Más cerca del oficialismo se debatieron sobre si hay "tiempo hasta fin de enero" de 2025 o "un poco más también". Hay quienes sostienen que algunas voces del "dialogismo" le plantearon a la vicepresidenta que "las dietas congeladas deben seguir así hasta que se reúna el cuerpo y vote algo en marzo: ya sea mantener el congelamiento o que se apliquen aumentos que vinieran en el 2025, sin retroactivo alguno".

"Suena lógico que Villarruel quiera convocar", deslizó una voz del entorno de las bancadas llamados "dialoguistas". Las dietas del Senado en particular están en la mira de Milei y sus dirigentes de paladar negro, pero también la Vice en general. Una interacción con un usuario de X (ex Twitter) dio pie a que la titular de la Cámara alta reflote su resquemor con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de un comentario sobre el gendarme arrestado en Venezuela.

Experta en ser buena alumna en los varios espacios que militó, la ministra Bullrich le respondió por la red social X a Villarruel que resultaba "vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada". "Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político", le arrojó la ex candidata a presidenta y ex líder del partido Juntos por el Cambio (JxC).

"Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación", sentenció duramente la funcionaria que recibió la cartera de Seguridad, sobre la que previamente Milei le había prometido control a Villarruel junto con la de Defensa.