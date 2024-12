"¿Vos sabés lo que es el GDE?", le preguntó Sergio Massa a Javier Milei en el debate previo al balotaje. El hoy presidente se debatía entre reirse y enmudecer. Un año y un mes después, parece haber sabido qué es y para que sirve el Sistema de Gestión Documental Electrónica y lo usó para denunciar una supuesta "invalidez" de la sesión del jueves pasado en el Senado, presidida por su vice y adversaria, Victoria Villarruel.

El Presidente retomó el ataque a su ex compañera de fórmula, luego que La Libertad Avanza (LLA) perdiera la banca del aliado Edgardo Kueider, para que quede en manos de La Cámpora, si es que su reemplazo logra jurar. Mientras prefiere redoblar el ataque, a riesgo que se vea como una inmolación por un senador preso, la llave del quórum en el Senado está más cerca de la oposición dura, representada por el interbloque de Unión por la Patria.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Linea de tiempo

"Lo que puedo notificar y verificar es que la doctora Villarruel fue informada. El GDE donde se le comunica que yo voy a estar de viaje (a Italia) ella lo recibe el martes. Estaba informada 48 horas antes de la sesión", había señalado Milei el viernes desde Roma a la radio El Observador.

Milei entendió que si Villarruel "preside la sesión del Congreso, está trabajando en el Poder Legislativo, pero al mismo tiempo es Presidente de la Nación" de manera interina, lo cual "violenta la división de poderes", argumentó. "La sesión es inválida", conjeturó el líder de LLA.

​​​​​​Según la información que Casa Rosada difundió, Milei partió a las 12 a Italia. Villarruel comenzó a presidir la sesión pasadas las 11.20 que comandó hasta pasadas las 16.30, salvo por un intervalo que fue conducida por el presidente Provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

"Eduardo, yo no sabía que el Presidente estaba de viaje. No tengo información previa de información de su viaje", leyó el servicial Eduardo Feinmann en su programa de La Nación Más el mismo jueves, cerca de las 19, en lo que parecía ser un mensaje redactado por Villarruel. El mismo fue replicado por la militancia virtual de la Vice.

Dos días después, Villarruel volvió a salir a desmentir las versiones de una ruptura con Milei o de un armado político propio. "Ante comunicados recientes de algunos partidos políticos que se arrogan la representación de mi persona y mis ideas, quiero expresar que hoy no hay lugar para la 'moderación'. No estoy participando de ningún armado político y cuando lo haga, lo haré donde el Presidente Milei me lo pida. Soy parte del espacio que gobierna nuestro país, desde su misma fundación y aquí me quedaré defendiendo las convicciones que nos llevaron a encontrar un camino común al presidente Milei y a mi", tuiteó.

La letra chica

El primero que salió a advertir de posibles reclamos fue el senador Juan Carlos Pagotto de La Rioja, cercano a Martín y "Lule" Menem, que responden a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Abdala, por su parte, negó irregularidades. La confusión envalentonó al fugitivo Kueider, que decidió presentar un recurso de amparo para que se le devuelva la banca.

"En todo caso, que alguien presente una nulidad, como ya la presentaron, ante la Justicia. Para nosotros es una sesión válida", señalaron a El Destape desde las inmediaciones de la titular del Senado, que se encontrará en ejercicio de la Presidencia, hasta que Milei vuelva de Italia.

Fuentes que conocen la vida interna del oficialismo en el Senado conjeturan que la polémica jurídica no durará mucho tiempo y es parte de los enfrentamientos casi semanales de Presidente y Vice. "Villarruel firmó el acta antes de las 19. No haber firmado el traspaso antes expone la responsabilidad o maldad del Ejecutivo", conjeturaron, para luego acotar: "No importa si sabía o no. Sin firma ni escribano, no hay traspaso de mando".

Desde el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) no expresaron voluntad de meterse en la disputa. "Hasta que no vemos los fundamentos legales y el oficio, no podemos evaluarlo", comentaron en off the record fuentes del partido amarillo.

En la Casa Rosada dicen que, más allá de los dichos de Milei, no promoverán una acción para declarar nula la sesión. De todos modos, como se informó este medio, el avanzar por esa vía o no sería parte de una puja interna entre las dos puntas del denominado "triángulo de hierro", cuya base tiene de un lado a Karina Milei y del otro al asesor presidencial, Santiago Caputo.

Lo que obtuvo Kueider de LLA y el cambio de parecer dialoguista

Años antes de ser detenido en Paraguay con 201.202 dólares, 646 mil pesos y 3,9 millones de guaraníes que no podía declarar, el senador por Entre Ríos ingresó por el extinto Frente de Todos al Senado. Luego se fue al bloque Unidad Federal, para después formar el interbloque Provincias Unidas y moverse como un satélite de LLA.

Como contraprestación, obtuvo la presidencia de la comisión de Asuntos Constitucionales y casi la Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia, ofrecida por Caputo. También se le dio rol estelar como miembro informante del proyecto de Boleta Única de Papel.

En la sesión del jueves pasado, la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti afirmó que le esperaba la misma participación para Ficha Limpia si pasaba Diputados, que también logró cargos en la Comisión Míxta de Salto Grande y que "había pedido la embajada de Uruguay". Sin embargo, la acusación del peronismo va hacia la ley Bases. "Había hecho 40 observaciones y, sin embargo, firmó el dictamen", recordó la mendocina.

¿Cuál era la estrategia de LLA? Que no saliera el pedido de expulsión de Kueider presentado por Unión por la Patria y que fueran, en cambio, con la suspensión, que sí contaba con el apoyo del ex dialoguismo.

Sin embargo, el PRO y la UCR viraron en su postura y se sumaron al peronismo en la expulsión a Kueider, especialmente tras la noticia de que la jueza federal Sandra Arroyo Salgado había ordenado el desafuero y detención del entrerriano. "Algunos se dieron vuelta y le dieron una banca a La Cámpora", se quejaron desde el oficialismo.

Pese a los intentos de Atauche de dilatar y que se proceda al desafuero, los restantes bloques tenían la decisión tomada. Sin poder vencerlos, LLA se unió al despido de Kueider. El jujeño discutió con Juez hacia el fina de la sesión. "No podés conducir ni un coche", trascendió que le dijo el jocoso cordobés, en su versión enojada. Desde el entorno de ambos solo limitan el episodio a una discusión.

La llave del quórum, cada vez más lejos de LLA

El tablero oficialista la Cámara Alta es uno de los grandes perdedores de la jornada del jueves. LLA pasó a seis senadores tras haber echado al formoseño Francisco Paoltroni por no cuadrarse en la defensa del pliego del candidato a juez de la Suprema Corte Ariel Lijo. Unión por la Patria asciende a 34 sobre los 37 que necesita para el quórum propio con el futuro arribo de la camporista de Entre Ríos, Stefanía Cora.

Al oficialismo le quedan otros 31 senadores, ya que se aprobó el pedido de licencia del radical Víctor Zimmerman, que fue designado ministro de Producción en Chaco. Siete son del PRO, que son liderados por Juez, a quien en LLA responsabilizan de haberse "cortado solo" respecto a la estrategia inicial. Como ya es de público, la relación entre el partido de Milei y el de Mauricio Macri está en estado gélido.

"Armaron una bandita para vender su voto", bramó el jueves en el recinto el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans. Los acusados eran el ausente Kueider y el otro Carlos "Camau" Espínola. Al igual que el entrerriano, el correntino había formado Unidad Federal y, luego, Provincias Unidas para cooperar con el oficialismo. Fue un aviso al ex medallista olímpico.

Así las cosas, al mileismo no solo no se le puede ni resfriar ni uno de los propios, sino que debe trabajar con los "dialoguistas" para que la advertencia a Espínola no pase de eso y para que el peronismo no pase de eso. Ni tampoco que Martín Lousteau, Pablo Blanco (UCR) o Guadalupe Tagliaferri (PRO) se desmarquen de sus bloques, cosa que ya demostraron que pueden hacer.

El escándalo Kueider y la falta de consenso en Diputados para sacar leyes que le interesan solo al oficialismo, hicieron que desde la Rosada se decidiera bajarle la persiana al año legislativo. No se prevé más actividad legislativa en el verano 2025.

Recién a fines de febrero se realizará la sesión preparatoria para elegir las autoridades de la Cámara alta. Una Villarruel torpedeada por la Rosada pone en baja las acciones de Abdala, que fue promovido por la Vice. Por lo pronto, las versiones fueron descartadas desde los entornos de los mencionados como potenciales substitutos: Atauche y Juan Carlos Romero, de Cambio Federal.