Arde el Gobierno: Milei va contra Macri, cruces con los chats por Kueider e interna entre Karina y Caputo

Javier Milei se encuentra en medio de un diciembre turbulento y vive un terremoto político por el escándalo de un senador aliado al Gobierno detenido en Paraguay. El caso de Edgardo Kueider generó internas, cruces, guerra por chats y ya hay varios heridos.

El Presidente intenta romper definitivamente con lo que en su entorno consideran un círculo de poder que está trabando al mandatario. Se trata del equipo que según la Casa Rosada componen Victoria Villarruel, Mauricio Macri y Fernán Saguier, dueño del diario La Nación.

Según afirmaron a El Destape fuentes del entorno más próximo a Milei, la jugada clave para la expulsión de Kueider fue la maniobra sobre la hora de la jueza Sandra Arroyo Salgado. En Balcarce 50 revelaron que les consta que "fue una orden de Saguier a Arroyo".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Mientras se llevaba a cabo este jueves la sesión en el Senado, la jueza federal de San Isidro pidió la extradición y detención de Kueider, preso en Paraguay por haber cruzado la frontera con 211 mil dólares sin declarar. Además, le envió un oficio a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, para que se acelere el trámite de desafuero.

Ese gesto de la jueza hizo modificar varios votos, entre ellos los del radicalismo y algunos integrantes del PRO. En el Gobierno entienden que la magistrada trabajó en línea con un pedido de Saguier y por impulso de Mauricio Macri.

Por eso, Milei va a fondo contra Villarruel, el último eslabón de la cadena. Desde Italia pidió que declaren nula la sesión porque la vicepresidenta no había firmado el traspaso de mando y no debía presidir la sesión en la cámara alta. Si el Presidente avanza, será una denuncia contra su vice por incumplimiento de sus deberes. ¿Es un pedido para que renuncie?

En la Casa Rosada no todos están de acuerdo con el plan de Milei que también apoya Karina Milei. Ahí el Triángulo de Hierro no se pone de acuerdo. Y este hecho abrió una fuerte interna entre la Secretaria General de Presidencia y el asesor Santiago Caputo.

Según pudo saber El Destape, Caputo cree que la sesión fue "invalida", tal como dijo Milei, pero a la vez entiende que si se presenta un pedido de nulidad es una forma de incriminar a la vicepresidenta. Y no es su deseo. En cambio, el mandatario y su hermana quieren contra ella.

En la mañana del viernes hubo una filtración de un chat entre un alto funcionario de la Casa Rosada y la mano derecha de Villarruel, Guadalupe Jones, donde desde Balcarce 50 le adelantaban el viaje de Milei a Italia.

Ese chat de WhatsApp, que recibieron varios periodistas, lo filtró una persona de la Casa Rosada que responde a Karina Milei para exponerla a Villarruel. Según pudo averiguar El Destape, hubo muchas críticas internas por haber filtrado un mensaje así.

Quien se enteró y no le gustó nada esa actitud fue Santiago Caputo. "A mí no me gusta lo de la captura de pantalla, es una chotada. Una persona que te muestra un chat de otro me da desconfianza", afirmó el asesor de Milei en privado, según filtró su entorno a este portal.

No es la primera ni la última interna que vivirán Karina y Caputo, que hace un tiempo que están en disputa en varios sectores. La comunicación, con Manuel Adorni jugando para la hermana de Milei, es un punto de problemas. Y el otro es la pelea electoral, con foco en la Provincia de Buenos Aires. Una guerra que ya está dejando de ser silenciosa.