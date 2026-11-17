Mario Ishii fue reelecto este martes como vicepresidente de la Red de Ciudades del Aprendizaje de Latinoamérica de la UNESCO. La ratificación se realizó en el marco del IV Foro de Ciudades del Aprendizaje, que tiene lugar en el Centro de Convenciones de Córdoba y reúne a autoridades municipales, representantes educativos y especialistas de distintos países de la región.

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El intendente en uso de licencia de José C. Paz continuará así en la conducción de una organización que promueve políticas públicas vinculadas con el acceso a la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. La reelección se produjo en reconocimiento a su trayectoria y a su gestión al frente de iniciativas educativas y de desarrollo local, según informó el municipio.

El encuentro comenzó este martes 17 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 18, bajo el lema "Aprendizaje Basado en el Lugar: Innovación Urbana para Comunidades Inteligentes y Resilientes". La actividad convoca a intendentes, alcaldes y presidentes municipales de los 67 distritos latinoamericanos que integran la red. A nivel mundial, la iniciativa reúne a más de 430 ciudades que intercambian experiencias y desarrollan estrategias para fortalecer sus sistemas educativos y promover comunidades más inclusivas y sostenibles.

El foro de la UNESCO en Córdoba

Entre las autoridades presentes estuvieron el coordinador de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, Raúl Valdés Cotera; el secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana, Luis González; y el intendente de Córdoba, Daniel Passerini.

También participaron el ministro de Educación de esa provincia, Horacio Ademar Ferreyra; el regidor del municipio de La Paz, México, Félix Almendáriz; y la secretaria de Educación de la Municipalidad de Córdoba, Alicia La Terza.

El foro es organizado por la ciudad de Córdoba junto con las redes de Latinoamérica, México y Argentina, en colaboración con el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida.

La agenda contempla el intercambio de buenas prácticas, la cooperación entre gobiernos locales y el desarrollo de políticas educativas que permitan ampliar las oportunidades de formación en las distintas etapas de la vida.

Con la reelección de Ishii, José C. Paz continuará representado en la conducción regional de la red, que tiene entre sus objetivos impulsar el aprendizaje permanente como una herramienta para el desarrollo de las comunidades.