Más de 15.000 jóvenes participaron de una jornada sobre inteligencia artificial con Momo y Dalto en José C. Paz

Más de 15.000 personas se acreditaron para participar de la jornada “Momo x Dalto”, realizada en el Polo Universitario Internacional (PUI) de José C. Paz, con la participación de estudiantes de distintos colegios secundarios del distrito. El encuentro estuvo centrado en las oportunidades que ofrecen la educación, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial para el futuro de los jóvenes.

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La actividad, organizada por la Municipalidad de José C. Paz, contó con la presencia de los creadores de contenido Gerónimo “Momo” Benavides y Lucas Dalto, y tuvo la conducción de Melina Moriatis.

Durante la jornada, los invitados dialogaron con los estudiantes sobre formación académica, universidades públicas, desarrollo tecnológico e inteligencia artificial. También compartieron experiencias vinculadas al emprendedurismo y al uso de herramientas digitales para desarrollar proyectos y generar ingresos.

Inteligencia artificial, educación y nuevas oportunidades

Uno de los ejes del encuentro fue acercar a los estudiantes a las posibilidades de la inteligencia artificial como herramienta de formación, trabajo y desarrollo de emprendimientos.

La programación incluyó un desafío de inteligencia artificial en vivo, con participación de estudiantes, y la presentación de casos de jóvenes que utilizan estas tecnologías para generar ingresos.

Además, se brindó información sobre diplomaturas y propuestas de capacitación, y se realizó un sorteo de equipamiento tecnológico entre los participantes.

La iniciativa buscó vincular los intereses de los estudiantes secundarios con las posibilidades de formación superior y las nuevas demandas del mundo laboral.

El Polo Universitario Internacional y la formación tecnológica

El encuentro se desarrolló en el Polo Universitario Internacional de José C. Paz, un espacio educativo que ofrece propuestas académicas vinculadas a ciencia, tecnología, innovación, robótica, ingeniería e inteligencia artificial.

El proyecto contempla también la incorporación de nuevas universidades como sedes, con el objetivo de ampliar la oferta de carreras gratuitas y facilitar el acceso a la educación superior a jóvenes del distrito y de localidades cercanas.

La propuesta apunta a que los estudiantes puedan continuar su formación sin necesidad de trasladarse grandes distancias y acceder a conocimientos vinculados con sectores de creciente desarrollo tecnológico.

La política educativa

La jornada forma parte de las iniciativas educativas promovidas en el distrito por Mario Ishii, senador bonaerense e intendente de José C. Paz con licencia, quien ha ubicado la ampliación de las oportunidades de formación entre los ejes de su gestión municipal.

En ese marco, el municipio destaca el desarrollo del Polo Universitario Internacional como parte de una estrategia para fortalecer el acceso a la educación pública y la capacitación en nuevas tecnologías.

José C. Paz integra la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, una iniciativa internacional que promueve políticas de formación y aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La convocatoria de “Momo x Dalto” reunió así a miles de estudiantes en torno a un debate sobre el papel de la educación y la inteligencia artificial en el futuro del trabajo, con el Polo Universitario Internacional como escenario de una propuesta orientada a acercar nuevas herramientas y oportunidades a la juventud.