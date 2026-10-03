Malvinas: Reino Unido dice que las licencias petroleras deberán tener su "consentimiento"

En medio del aumento de las tensiones con el Reino Unido, el Gobierno británico anunció que las nuevas licencias para explotar hidrocarburos en las Islas Malvinas requerirán el "consentimiento" de Londres. La definición se conoce mientras las empresas petroleras que invierten en el proyecto Sea Lion tienen fuertes caídas de acciones, al mismo tiempo que otra gran energética decidió que no participará del yacimiento.

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"Cualquier nueva licencia de hidrocarburos requiere el consentimiento del Secretario de Estado", dijo el subsecretario parlamentario del Ministerio de Asuntos Exteriores británico, Stewart Martin Wood.

Su definición se dio tras una consulta en el Parlamento inglés, donde un legislador preguntó si el Gobierno había dado el aval para el proyecto Sea Lion, con el que buscan extraer más de 500 millones de barriles de petróleo a unos 200 kilómetros al norte de las islas. Según el medio británico Mercopress, el funcionario no confirmó ni negó esa cuestión, pero sí ratificó que todas las licencias petroleras en las Malvinas "deberán ser autorizadas" por la Cancillería.

El contexto del anuncio

Este posicionamiento se da mientras Rockhopper Exploration, una de las empresas clave de Sea Lion, perdió un 17,9% de su valor en la Bolsa de Londres durante el último mes. La otra compañía, Navitas, también cayó un 11,5% en la Bolsa de Tel Aviv.

Además, en las últimas horas se conoció que la petrolera estadounidense Halliburton Company anunció que no prestará servicios para ese proyecto en Malvinas, al igual que ya lo habían hecho otras dependencias locales de energéticas como SLB y Baker Hughes.

La definición del Reino Unido se produce un mes después de que Milei diera una cadena nacional en la que anunció sanciones a empresas británicas que exploten recursos en las islas y muestre así un giro discursivo con respecto a la Causa Malvinas.

Desde entonces, en la Casa Rosada buscan herramientas legales para evitar que Sea Lion extraiga su primer barril de petróleo, previsto para 2028. Esta última semana, Argentina avanzó en elevar un recurso de arbitraje internacional, que ya fue rechazado en distintas ocasiones por el Reino Unido.