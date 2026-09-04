La senadora nacional Patricia Bullrich protagonizó un encendido intercambio radial al defender las reformas económicas implementadas por Margaret Thatcher en el Reino Unido y responder a las acusaciones de la oposición contra el Gobierno. Durante un diálogo con Eduardo Feinmann en Radio Mitre, la dirigente abordó las comparaciones políticas en torno a Malvinas un día después de la cadena naciona de Javier Milei sobre la causa de las islas.

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La controversia se inició a partir de una consulta del conductor afín al gobierno sobre los cuestionamientos opositores, donde señalaban que el oficialismo y Javier Milei utilizaban la temática de las islas con fines electorales, bajo la figura de un fanatismo por la exprimera ministra británica y asimilándolo a Leopoldo Galtieri.

"La mirada hacia Thatcher es una mirada respecto al cambio económico que Thatcher produjo en Inglaterra, que todos los ingleses lo reconocen", argumentó la dirigente, al tiempo que describió el escenario previo como el de "una sociedad llena de paros, con problemas, con una industria acabada".

En esa misma línea, y en sintonía con la postura de Milei, Bullrich sostuvo que aquellas políticas llevaron a convertir a Gran Bretaña en una nación moderna y en "la capital financiera del mundo". Para la referente, ese proceso "mejoró la vida de todos los ingleses", diferenciando tajantemente dicho balance de lo ocurrido durante la contienda armada en el Atlántico Sur.

El rol en la Guerra de Malvinas y la respuesta a la oposición

Al profundizar en el aspecto bélico, Bullrich remarcó que existió un aprovechamiento político por parte de la mandataria inglesa: "Una cosa es Thatcher economista, otra cosa es Thatcher aprovechando ese momento y poniéndose al frente de la guerra". Asimismo, evitó calificarla de forma terminante y apuntó: "No voy a usar la palabra enemiga porque... pero era parte de una estrategia política de Thatcher la invasión a las Malvinas o contestar lo que fue la invasión a las Malvinas que realiza Galtieri".

Por otra parte, la dirigente no escatimó críticas hacia el dictador argentino y lo calificó de manera contundente. "Galtieri es un personaje nefasto, alguien que le hizo muy mal a la Argentina, que terminó robando la esperanza de todos los argentinos", subrayó durante la entrevista.

El impacto histórico y el reclamo de unidad

Durante el intercambio, Feinmann acotó que el régimen militar de aquel entonces se encontraba debilitado y utilizó el conflicto como un recurso de supervivencia. Ante esta observación, Bullrich coincidió en que la dictadura "se estaba cayendo" y analizó las consecuencias institucionales que derivaron de aquel desenlace.

"Indirectamente hizo lo que necesitábamos, vino la democracia", evaluó Bullrich sobre el colapso del gobierno de facto tras la guerra. Para concluir, la senadora desestimó las críticas vertidas por los sectores opositores y reclamó un consenso transversal en torno a la cuestión soberana.

Según su postura, los señalamientos de los adversarios políticos responden a una falta de argumentos frente a la agenda oficial: "Lo usan porque no tienen cómo contestar a algo que deberían sumarse. Súmense si esto es de todos", concluyó en Radio Mitre.