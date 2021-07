Apología de la violación: Luis Juez pidió usar los penes de madera de otra forma

El diputado cordobés lanzó una frase lamentable por la compra de material para la educación sexual.

Luis Juez fue noticia nuevamente por una frase. Esta vez hizo apología de la violación al recomendar que se utilicen con los "vacunados vip" los penes de madera que el Estado comprará para dar clases de educación sexual.

“Le sugiero al fiscal, ya que va a decir que no es un delito y que tiene el padrón, que se lo mande a la ministra de Salud para que empiecen a probar esos penes de madera con los vacunados VIP. Así les damos una utilidad como corresponde”, dijo Juez en declaraciones a Noticiero Doce.

No es la primera vez que pronuncia una frase que no pasa desapercibida: cuando era embajador fue echado en Ecuador por decir que los ecuatorianos tiene el hábito de no bañarse.

“Es una falta de respeto destinar 13 millones de pesos para penes de madera para Educación Sexual reproductiva cuando a los médicos no les aumentaron un centavo, ni a los enfermeros ni a los terapistas. Los esenciales que nos cuidan hace 18 meses tienen que marchar pidiéndole a los gobiernos que les reconozcan un plus”, dijo Juez.

Y agregó: “Siento que nos toman el pelo. Como que no les importa absolutamente nada lo que pensamos, lo que sentimos. Realmente es un gobierno de caraduras, son nefastos. ¿Qué quieren inventar? Hoy, en la era de la informática y la tecnología, que los pibes manejan Internet como si fueran Bill Gates, ¿en serio nos quieren hacer creer que comprar penes de madera es esencial?”.

Penes de madera: la respuesta de Vizzotti ante el insólito ataque de la oposición

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, apuntó fuerte contra la oposición luego de que su cartera recibiera críticas cuando la secretaría de Acceso a la Salud de la Nación llamó a licitación para la compra de 10 mil penes de madera pulida. El objetivo principal tiene que ver con la búsqueda de concientizar y evitar la propagación de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en el marco del cumplimiento de la Ley N° 23.798; pero desembocó en un insólito debate mediático liderado por opositores.

A través de su cuenta de Twitter, la ministra de Salud se tomó seriamente la ola de comentarios generados y manifestó: "Gracias por la inesperada difusión de los penes de madera. El debate generado no hace más que visibilizar y confirmar cuánto necesitamos Educación Sexual Integral (ESI) en nuestra sociedad". Y sumó: "Las prácticas sexuales protegidas previenen infecciones de transmisión sexual como la sífilis y el VIH. Enseñar a usar preservativos es una forma de educar en el cuidado individual y colectivo".

Para cerrar el hilo de tuits, Vizzotti puso especial foco en el aspecto positivo de lo ocurrido: "Gracias porque también dimensiona el valor de todas y todos quienes que trabajan para educar. Nuestro compromiso de favorecer el acceso a la información siempre". Se espera que estos sean destinados a la totalidad de la población y a profesionales de la salud para ser distribuidos en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), Regiones Sanitarias, Programas Provinciales, Municipales y otros establecimientos