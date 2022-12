Kicillof sobre los jueces de Clarín: "Es el comportamiento de una mafia"

El Gobernador bonaerense se refirió a la condena de Cristina Kirchner y al viaje a Lago Escondido que hicieron jueces y directivos de Clarín. "Son un grupo paraestatal", afirmó y señaló que "hay que organizarse y dar respuesta".

El Gobernador Axel Kicillof afirmó que el viaje a Lago Escondido que hicieron jueces y directivos de Clarín y que intentaron ocultar es "el comportamiento de una mafia". En diálogo con El Destape Sin Fin manifestó que "son un grupo paraestatal", y remarcó que "hay que organizarse y dar respuesta".

"Este sector representa a un grupo de operaciones del poder", dijo y agregó que Cristina Fernández de Kirchner "es la dirigente con más representatividad del peronismo". "Ante este escándalo y este verdadero ataque a la democracia y a las tradiciones políticas argentinas, ella le puso nombre y apellido a cada uno de los actores", indicó. En relación a los documentos que prueban los pagos de los jueces 15 días después del viaje a Lago Escondido, tal como advertían en los audios conocidos en las últimas horas, Kicillof señaló: “Son una manga de corruptos. Está demostrado”.

Sobre el viaje de los jueces, Kicillof explicó que "cometen un acto ilegal que es haber recibido un viaje gratuito que no corresponde, Clarín le paga a jueces y a funcionarios para viajar a Lago Escondido y habiendo cometido el delito, muestran cómo al mismo timepo que quieren ocultarlo y que no tenga discución mediática y no se investigue ni se castigue, empiezan a hablar con la fiscalía de Bariloche".

Por otra parte analizó lo ocurrido los últimos meses y afirmó: “Creo que todos estamos en un estado de conmoción, desde que atentaron contra la vida de Cristina no hubo mucho respiro”. Además añadió que “la condena es realmente el funeral de la credibilidad de la justicia porque todo el trámite del juicio fue una enorme payasada”.

“Que la condena haya salido de la misma usina después de conocerse estos intercambios del partido judicial, Cristina lo dijo bien y los chats lo muestran: es el comportamiento de una mafia”, agregó el gobernador. “Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia”, resaltó. En tanto señaló que “ayer fue muy impresionante el cúmulo de apoyos a Cristina y de denuncia a este juicio trucho".

Respecto del anuncio de la vicepresidenta de no ser candidata en 2023, el dirigente explicó: “El mensaje de Cristina le dijo a la militancia y a la dirigencia….llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo. Fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo. Quitando la cuestión electoral, que falta mucho, hay un llamado a la organización y a dar una respuesta muy contundente del punto de vista de lo que está en juego”.

Finalmente pidió que "todos (los que formaron parte del viaje a Lago Escondido) tendrían que estar renunciando; ahora está la foto, y las facturas que hicieron para encubrir que habían realizado un viaje". "¿Cuántos chats como esos haciendo de esas cosas habrá? Es espantoso lo que se lee, estoy muy impresionado", finalizó.