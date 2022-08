Kicillof: "Los Gobernadores hemos respaldado las medidas para mejorar ingresos y garantizar establidad de precios"

El gobernador bonaerense mostró su apoyo a Alberto Fernández y Sergio Massa tras los anuncios en economía. Además, habló de la oposición y condenó la persecución de Cristina Kirchner.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló tras la reunión de la Liga de Gobernadores y volvió a mostrar un fuerte respaldo hacia la gestión de Alberto Fernández y las primeras medidas llevadas adelante, en el marco de la crisis económica, por el ministro Sergio Massa. "Nos pronunciamos para respaldar las medidas necesarias que se toman con el objetivo de mejorar los ingresos y contar con una mayor estabilidad en los precios", aseguró luego del encuentro en La Plata y la posterior reunión con el jefe de Estado en Casa Rosada -donde el mensaje de la Liga fue "bien recibido"-; ambas durante la jornada del viernes.

Durante una entrevista con el programa “Con quién hay que hablar”, en Radio Provincia, el máximo mandatario bonaerense destacó sobre la Liga de Gobernadores: "Planteamos temas que están vinculados con los asuntos de cada una de nuestras provincias, siempre con la predisposición de colaborar con la búsqueda de soluciones en un contexto internacional muy complejo. Nuestros objetivos consisten en defender la producción y el trabajo. Los indicadores de empleo presentados por el ministro dan cuenta de que mejoró mucho la situación laboral". Y añadió: "Está bien que los gobernadores nos pronunciemos, obviamente con preocupación por la situación inflacionaria y de ingresos. No fue la idea marcar la cancha, sino, por el contrario, respaldar que se vayan tomando las medidas necesarias".

Por otra parte, Kicillof remarcó que tanto con el ministro Massa como con el resto de los integrantes del Frente de Todos (FdT) tienen "conversaciones permanentes e intercambio respecto de las experiencias que ha tenido cada uno de nosotros". Asimismo, sostuvo: "Con la responsabilidad de representar a casi el 40% de los argentinos y las argentinas, todo el equipo de la Provincia tiene la vocación permanente de colaborar y dar una mano". Y remarcó: "Formamos un frente donde no hay ninguna decisión que no le importe al otro y que no tenga en cuenta la contribución de todos los actores".

Además, el gobernador de la provincia valoró "las medidas que había tomar" para atender rápidamente "una emergencia vinculada al sector financiero" y sumó: "En todo el país, y en la provincia en particular, veníamos de una etapa de ajuste de los salarios, tanto del ámbito privado como del sector público, a pesar del enorme endeudamiento contraído en pesos y en dólares. Consideramos adecuada toda medida encaminada a proteger el poder adquisitivo de las y los trabajadores de la manera más efectiva posible". Mientras que sobre su jurisdicción resaltó las obras de infraestructura en todos los distritos y la importancia del Plan 6 por 6 de reconstrucción y transformación de los territorios que integran el Conurbano.

En este marco, Kicillof responsabilizó a la oposición de alentar la desestabilización del país a partir de lo que consideró una campaña “deliberada” que comenzaron el ex ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, el diputado nacional Luciano Laspina y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Mientras que, sobre la consulta de estar viviendo una "etapa de ajuste", explicó que el ajuste "históricamente era atacar primero a las jubilaciones y a los salarios públicos", algo que se repitió durante la gestión de María Eugenia Vidal, donde le sacaron el 20% a los salarios de trabajadores públicos y despidieron a mucha gente. "Eso es un ajuste", aseguró.

Kicillof cruzó a los medios opositores:

En cuanto a la relación del gobierno provincial con los intendentes de Juntos por el Cambio, el gobernador enfatizó: "Cuando gobernó Vidal, ni agua a los intendentes de la oposición. A mí me tocó ser Gobernador durante los casi dos años de pandemia y hasta pagamos los sueldos de los municipios. Cuando los del PRO salieron a decir que había discriminación, los radicales salieron a decir que eso era mentira".

Mientras que, para concluir, se refirió a su vínculo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y a la situación judicial que la tiene como protagonista. "No me extraña que parte de esta campaña electoral prematura e indigna incluya persecución judicial para que la dirigencia del campo nacional y popular se vea impugnada e instalar de ese modo programas económicos", cerró.