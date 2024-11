Periodista de Clarín fue denunciado por un tuitero libertario: "¿Por qué llorás?"

El periodista Alejandro Alfie advirtió este jueves que un tuitero libertario lo denunció ante la Justicia a él y a Clarín, la empresa en la que trabaja, por "daños y perjuicios" y reclama un monto de $20 millones. Alfie lo apunta por ser quien lo "hostiga" desde hace meses con mensajes en su contra, que incluso son compartidos por el propio presidente Javier Milei. El usuario de X no tardó en responderle.

"Es el mismo tuitero libertario que me viene hostigando desde hace tres meses -algunos retuiteados por Milei-, con más de 100 tuits en las redes sociales y que lanzó la campaña para comprar acciones de Grupo Clarín para 'ser socios de Clarín y despedir a Alfie' en la próxima Asamblea de abril 2025", escribió Alfie en su cuenta de esa red social.

Según detalló el periodista, el usuario de X TraductorTeAma (llamado Esteban Glavinich) presentó "una denuncia judicial" contra él y contra Clarín "en la que reclama $20 millones, por 'Daños y perjuicios. Daño al honor'". "Me llegó una notificación a la redacción de Clarín, del mediador Santiago Julián de Arizabalo, para tener una mediación judicial por Zoom el 19 de noviembre. TraductorTeAma es uno de los principales tuiteros libertarios, que está entre los primeros 10 que más retuitea todos los días el presidente Javier Milei", detalló.

La respuesta del tuitero libertario no se hizo esperar. "Por qué lloras? O sea, si hubieras hecho bien tu trabajo no estarías llorando. Tu trabajo como periodista es informar, no mentir en el ex diario mas prestigioso de Argentina. Estúpido. Te dije desde un principio 'le estás errando' y no me escuchaste. Desde cuando que el presidente le de retweet a alguien es un delito? Encima lejos de retractarte, vas a fondo. Ahora vamos los dos a fondo y ya te dije.. vengo del futuro: vas a perder. Sos tonto realmente", contestó Glavinich en la misma publicación del periodista. Luego, agregó: "Cállate y dame 20 millones de pesos. Tal vez así aprendas a hacer bien tu trabajo, inútil".

Glavinich es parte del grupo de usuarios que suelen ser los primeros en contestar con halagos cualquier publicación que hagan en esa red social no sólo Milei sino también los funcionarios más importante del Gabinete. También los primeros en cuestionar con agravios a dirigentes opositores.

Junto a Glavinich también se pueden agrupar a los usuarios como Daniel Parisini (Gordo Dan), Luciano Cabrera (El Trumpista), Tomás Jurado (El Peluca Milei) o Ezequiel Acuña (El Pasante Ok), entre otros. Se estima que el accionar del grupo es liderado por Juan Pablo Carreira (Juan Doe), quien desde febrero ocupa el cargo de director nacional de Comunicación Digital bajo órdenes del vocero presidencial Manuel Adorni.

Alfie publicó desde inicios de septiembre algunos artículos en Clarín en los que exhibe el comportamiento de estos usuarios, siendo el caso más icónico el cruce que el propio Glavinich tuvo con el periodista Eduardo Feinmann por una presunta interna entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. "Uno de los más feroces contra Feinmann fue Esteban Glavinich, alias Traductor Te Ama en la red X, donde tiene 216.000 seguidores. Le dedicó numerosos tuits atacándolo, lo acusó de 'pautero' y lo escrachó con videos de 12 años atrás, como hacía el programa 6-7-8 en la gestión de Cristina Kirchner para descalificar a periodistas que eran críticos de la gestión oficial", escribió Alfie en un artículo del 10 de septiembre.