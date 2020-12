Aprueban el Presupuesto porteño con fuertes recortes y subas de impuestos

La Legislatura porteña aprobó la ley de Presupuesto 2021, con una fuerte reducción del gasto, suspensión de obras, revisión de contratos y aumento de impuestos, para compensar la quita de fondos coparticipables dispuesta por el Gobierno nacional. La ley tuvo 39 votos a favor de Vamos Juntos, UCR Evolución, GEN, Partido Socialista y Consenso Federal, y 20 negativos del Frente de Todos, FIT y AyL.

La Legislatura autorizó también que el Ejecutivo porteño emita en el mercado local títulos de deuda por hasta $15.000 millones para la cancelación de deudas con proveedores. Asimismo, el Presupuesto 2021 contiene las mismas variables económicas que figuran en el proyecto nacional, con un crecimiento económico del 5,5%, un tipo de cambio de $102,4 y una inflación del 29%.

La norma incluye cambios impositivos para aumentar la recaudación, como la eliminación de la exención sobre los Ingresos Brutos a las Leliq y operaciones financieras, y aplicar el impuesto a los Sellos a las tarjetas de crédito, que implicará una suba del 1,2% en el total de los resúmenes bancarios, medidas que fueron cuestionadas por el Banco Central.

También se aprobó una modificación de la Ley Tarifaria, que aumenta del 7% al 8% la alícuota de Ingresos Brutos al sector financiero, para sumar una partida de $13.000 millones destinada a equilibrar la merma que tendrán a partir de la sanción en el Senado nacional del cambio en el financiamiento de la Policía de la Ciudad.

El presidente del bloque opositor del Frente de Todos, Claudio Ferreño, defendió la reasignación de fondos para seguridad a la Ciudad, al señalar que "no se le saca dinero, sino que se está corrigiendo lo que se hizo mal" durante la presidencia de Mauricio Macri.

El nuevo presupuesto contempla gastos por $612.643 millones y prevé recaudar $587.568,9 millones, lo que proyecta un déficit de $25.074 millones.

Stanley fue elegida como asesora tutelar de menores de la Ciudad

En la misma jornada, la Legislatura porteña votó la designación de la exministra de Desarrollo Social Carolina Stanley en el cargo de Asesora General Tutelar en la Ciudad, el organismo porteño encargado de asistir a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley y aquellos que son víctimas de delitos.



La iniciativa del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue presentada ante la Legislatura hace un mes y tuvo un tratamiento exprés en 48 horas ya que la postulación se puso en consideración en una audiencia ayer, en la cual Stanley expuso sus antecedentes para el puesto, y esta mañana, se votó con 56 votos afirmativos y dos abstenciones. Conjuntamente a la candidatura de Stanley, se aprobó el expediente que designó a Marcela Millán para la Defensoría General.

Millán es la primera mujer que ocupará este cargo desde la conformación del Poder Judicial de la Ciudad, pese a que la defensa pública es una tarea marcadamente feminizada en la Justicia Porteña: por lo menos dos tercios de las titulares de las defensorías oficiales de primera instancia son mujeres.

De cara a su futura gestión, Millán recalcó que “el derecho de defensa, como derecho fundamental, fue producto de una lucha de muchos años, de mucha historia". En esa línea, sumó: "En el medio quedaron muchas personas que no tuvieron la posibilidad de defenderse frente a un Poder Judicial muchas veces indiferente o apático”. Por eso consideró que “hoy más que nunca se debe concebir a la defensa oficial como un servicio público y poner la experiencia, el compromiso con el trabajo y la sensibilidad en función de garantizar una mejor gestión y un mayor acceso a la justicia, en especial para aquellas personas en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de Buenos Aires”.

Ambos organismos forman parte del Ministerio Público de la Ciudad, que se completa con el cargo de la Fiscalía General que ocupa en la actualidad Juan Bautista Mahiques.



No obstante, solamente finalizarán los mandatos establecidos en siete años en marzo del 2021 la Asesoría General que ocupa Yael Bendel y la Defensoría General, conducida por Horacio Corti, que no podrán ser reelectos ya que son gestiones no prorrogables.