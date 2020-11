La Legislatura porteña aprobó el viernes por unanimidad una ley que crea la "encuesta del uso del tiempo", que buscará medir el aporte del trabajo doméstico no remunerado al sistema económico de la Ciudad y visibilizar una distribución desigual de estas tareas entre varones y mujeres.



El texto aprobado reunió tres iniciativas: dos presentadas por los diputados del bloque Vamos Juntos (VJ) Natalia Fidel y Claudio Cingolani, y una tercera de la diputada del Frente de Todos (FdT), Lorena Pokoik. Natalia Fidel, quien impulsa esta iniciativa desde 2017, dijo que el objetivo es "generar políticas públicas para la igualdad basadas en evidencia".



"El tiempo es nuestro principal recurso sin el cual no hay posibilidad de desarrollo. Así como suele hablarse de redistribución de la riqueza, es necesario hablar de redistribución del tiempo. Las mujeres nos encontramos en una situación de desigualdad porque le dedicamos mucho más tiempo al trabajo no remunerado que los varones", afirmó Fidel.

Luego, dijo que actualmente "en la Ciudad, las mujeres que están en el mercado formal de trabajo dedican una hora menos por día que los varones, en promedio, al trabajo remunerado, y dos horas más por día a lo que se denomina trabajo doméstico no remunerado, que son las tareas de limpieza, cocina y cuidado de niños y adultos mayores"..

La diputada expresó que "esta brecha se profundiza en las mujeres que tienen menos ingresos, ascendiendo hasta seis horas por día y, en el caso de las que tienen más hijos, hasta ocho horas por día".

De acuerdo a la agencia estatal Télam, los datos surgen de dos encuestas sobre el uso del tiempo que hizo el Gobierno de la Ciudad en 2005 y 2016, relevamiento que con esta ley queda institucionalizada y deberá implementarse cada cinco años. En sus fundamentos, la nueva ley afirma que "la injusta organización social del cuidado (...) un vector de reproducción de desigualdad".



Y agrega que la encuesta permitirá "estimar y valorar la contribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado al funcionamiento del sistema y a la generación de valor económico".



La diputada Lorena Pokoik (FdT), quien también impulsó el proyecto de ley, dijo que incorporar a las políticas públicas el relevamiento de datos sobre la distribución del trabajo no remunerado es un "avance en materia de género". "Cuando se cuida se está realizando un trabajo, y como todo trabajo, debe contar con los derechos y las prestaciones de la seguridad social que le corresponden", declaró.



Por otro lado, consideró que el trabajo doméstico fue "impuesto a las mujeres por la cultura patriarcal" y que, si bien no es remunerado, es el "sostén de la sociedad en su conjunto". Pokoik agregó que la nueva norma incluye la creación de una "cuenta satélite al Producto Bruto Geográfico de la Ciudad, algo que ya se hace en otros países y que ha demostrado que el aporte económico de la economía del cuidado llega a ser más alto que el sector productivo que más aporta al PBI (Producto Bruto Interno)".



La implementación de la encuesta estará a cargo de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad y sus resultados se publicarán en la página web de ese organismo, en formato libre y abierto. Dado que el último relevamiento se hizo en 2016 y que la norma estipula un intervalo de cinco años, la próxima encuesta se hará en 2021.