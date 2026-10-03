Le robaron el celular a Esteban Paulón mientras daba una nota en Brasil

Mientras el diputado Esteban Paulón daba una entrevista desde Brasil para un medio argentino, un hombre le manoteó su celular desde una bicicleta y se escapó. Fue en plena tranmisión y el momento quedó grabado.

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El diputado de Provincias Unidas conversaba por videollamada con un periodista del medio argentino Radio Rebelde desde la ciudad brasileña de San Pablo, donde llegó para respaldar la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Con mucha fuerza y expectativas y esperanza. Ojalá mañana el resultado sea positivo, ojalá ganar en primera vuelta, y sino quedar en una elección muy competitiva para la segunda", decía Paulón.

En ese instante, mientras el conductor del programa le agradecía su participación, la imagen del diputado desapareció y se escuchó su voz insultando. "Me robaron el celular", lanzó el diputado.

Acto seguido, en la pantalla apareció el rostro de un hombre con una visera, una mochila y unos auriculares puestos, presuntamente manejando una bicicleta. "No lo puedo creer. Estamos viendo en vivo y en directo como un ciudadano brasileño le robó el celular a Paulón", comentó el periodista.

El propio diputado compartió en sus redes un fragmento del video en el que se ve toda la secuencia del robo.

Qué decía antes del robo

Minutos antes, el legislador explicaba por qué defendía la gestión de Lula, quien este domingo intentará ser reelecto en el cargo por el Partido de los Trabajadores (PT).

"Lula es uno de los pocos líderes que se le plantó a Trump, a las big tech, a Musk, a Zuckerberg. Por eso le suspendieron las redes sociales por una semana. Por eso hay una campaña brutal de inteligencia artificial y de desinformación", indicó Paulón.

Frente a Lula estará el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, comocandidato del Partido Liberal (PL). "Marco Rubio y JD Vance han estado haciendo apoyo explícito a otros candidatos. Lo mismo que Milei", agregó.