Lula le lanzó un dardo a Milei en un agradecimiento a Macri

El presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció un mensaje de felicitaciones del exmandatario Mauricio Macri con una crítica alusiva a las mala relación diplomática que tiene con el Gobierno de Javier Milei.

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"Recuerdo con nostalgia los tiempos en que diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana", escribió Lula en un mensaje en X.

En su respuesta, el mandatario brasileño le agradeció "por los saludos y por los buenos deseos" que le auguró el líder del PRO. "Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos", agregó Lula.

El mensaje de Macri fue un día después del balotaje que le ganó el domingo pasado a Flávio Bolsonaro, quien fue ayudado por el Gobierno de Milei a entrar a Argentina por Misiones y luego salir en avión privado a Estados Unidos.

Además de Macri, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, se distanció de Casa Rosada al felicitar a Lula y pedir el respeto por la "voluntad" de las urnas.

Los otros mensajes a Lula

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", publicó en sus redes sociales.

Bullrich también señaló: "Tenemos profundas diferencias políticas con el nuevo gobierno de Brasil, pero nuestros países comparten una historia, intereses estratégicos y enormes oportunidades de cooperación".

Lula ya había respondido a los mensajes de felicitación que recibió desde la Argentina por parte de otros dirigentes políticos como Cristina Kirchner, Sergio Massa, Axel Kicillof, Alberto Fernández y Eduardo Duhalde.

A contramano del resto de sus pares latinoamericanos, incluidos los de su signo ideológico como como José Antonio Kast (Chile), Daniel Noboa (Ecuador) o Abelardo de la Espriella (Colombia), Milei todavía no reconoció su triunfo.

El propio vocero del Gobierno, Adrián Ravier, advirtió que el Gobierno no emitirá un comunicado oficial sobre la derrota de Bolsonaro.