El presidente Javier Milei felicitó este jueves al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, al celebrar que su partido político "volvió a ser la primera fuerza" del país, pese a que no pudo formar gobierno y que debe negociarlo con la oposición.

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"Felicitaciones, querido amigo Netanyahu, por la gran elección del Likud, que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra", escribió Milei en su cuenta de X.

Su mensaje se conoce luego de que el Comité Electoral Central de Israel anuncie la finalización del recuento de votos en las elecciones. Según el 99% de los votos contabilizados, el bloque de Netanyahu contará ahora con 53 escaños en la Knéset, el Congreso israelí, mientras que los partidos de la oposición tendrán 67, de un total de 120 miembros.

"Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra. La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales", agregó Milei.

El festejo del Presidente llega a pesar de que estos resultados dejan a su partido sin las 61 bancas necesarias para que logre la mayoría parlamentaria que le permita formar Gobierno, por lo que deberá ponerse de acuerdo con los partidos opositores.

Su mensaje también se da mientras sigue sin hacer mención a lo sucedido con Flávio Bolsonaro, quien perdió el balotaje con Lula Da Silva y luego se escapó a Estados Unidos en un vuelo privado desde Misiones, con la venia del Gobierno argentino.

Cómo fueron los resultados partido por partido