Se profundiza la crisis en la Cámara Federal de Casación Penal luego de que se conociera que su presidente, Gustavo Hornos, visitó en reiteradas ocasiones la secretaría privada de Mauricio Macri en la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos. Ante sus pares, Hornos aseguró que mantiene una “relación social” con el expresidente. Este viernes dos colegas le pidieron por nota que convoque a un plenario del cuerpo: tras el escándalo, quieren votar si debe o no correrse de la presidencia del máximo tribunal penal del país.

La presidenta saliente de la Cámara de Casación, Ángela Ledesma, y el actual vicepresidente del tribunal, Alejandro Slokar, presentaron una nota dirigida a Hornos en la que plantearon que “en atención a los acontecimientos que son de dominio público que aluden a su persona y su posición expresada en el último Acuerdo de Superintendencia” convoque “a un Acuerdo General del Cuerpo, para el tratamiento de la cuestión en atención a la representación que ejerce”. Es decir, exigen que se revise si está en condiciones de seguir representando a la cámara.

Este pedido se suma a los severos cuestionamientos a su ética que ya recibió Hornos por parte de sus pares. Y a dos denuncias: una penal, que se radicó en Comodoro Py como ampliación en la causa de la Mesa Judicial Pro; y otra en el Consejo de la Magistratura, donde se pidió su remoción –y su suspensión mientras se analiza su caso-. Los denunciantes remarcan sus reiteradas visitas a la secretaría privada de Macri y que tras esos ingresos firmó diversos fallos que perjudicaron a dirigentes kirchneristas (es decir, a quienes eran los principales opositores de Macri).

Tras la nota de este viernes, Hornos es el que debe definir qué hacer. Puede convocar al plenario, rechazar la solicitud o soslayarla y no expedirse. Cualquier de sus resoluciones no pasará desapercibida. Incluso, si hay 7 de los 13 integrantes de la Casación que concuerdan en que debe reunirse el plenario, se pueden autoconvocar.

Según indicaron fuentes de tribunales, Hornos no hizo circular aún el resumen del último acuerdo de superintendencia donde se documenta lo que sucedió, que se realizó el 18 de febrero pasado. Es que en aquel encuentro, el actual presidente de la Cámara de Casación afirmó que mantiene “una relación social” de hace años con Macri y que tuvo diálogos con él sobre variados temas judiciales pero no sobre fallos puntuales. Es decir, si bien no se refirió explícitamente sobre sus visitas a la Casa Rosada, blanqueó sus contactos con el exmandatario.

Esa justificación de Hornos ante sus colegas le valió severas críticas a su ética. El mismo día del encuentro, los integrantes de la sala II, conformada por Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacoubcci, le dirigieron una nota en la que criticaron la forma en que se manejó. Allí, le recordaron los “Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial” (ONU), en cuanto disponen que “los jueces son responsables de su conducta frente a las instituciones correspondientes”. Y remarcaron lo que establecen esas reglas de ética judicial (son estándares internacionales) en lo que hace a la independencia de los magistrados: “Un juez no sólo estará libre de conexiones inapropiadas con los poderes ejecutivo y legislativo y de influencias inapropiadas por parte de los citados poderes, sino que también deberá tener apariencia de ser libre de las anteriores a los ojos de un observador razonable”.

Luego Ángela Ledesma, actualmente en la sala IV –y presidenta saliente del cuerpo-, le dirigió otra nota muy dura a Hornos: “Los hechos que motivan la presente instalan irremediablemente un manto de duda con relación a principios básicos de la ética judicial, como la imparcialidad, la independencia, la responsabilidad institucional, la integridad, la transparencia y la prudencia; que no sólo incide en su figura como juez sino también en la institución que representa, con un daño en la confianza social imposible de mensurar”, le espetó.

El actual presidente de la Casación Penal fue denunciado en la causa de la Mesa Judicial por visitar al menos en seis ocasiones la Casa de Gobierno entre diciembre de 2015 y 2019, con cinco ingresos registrados en la secretaría privada del entonces Presidente. Luego de esas entradas, según remarcaron los tres diputados del Frente de todos que lo denunciaron, emitió diversos fallos contra dirigentes kirchneristas. Por los mismos hechos, el diputado Martín Soria pidió al Consejo de la Magistratura su remoción. También solicitó que se lo suspenda en el cargo mientras se sustancia la acusación. El caso ingresó en el consejo y fue girado a la comisión de Disciplina y Acusación, que preside Ricardo Recondo.

Las visitas

De acuerdo a los registros de ingreso a la Casa Rosada, Hornos visitó seis veces la Casa Rosada durante el gobierno de Cambiemos: cinco fueron al despacho presidencial. Los denunciantes vincularon los ingresos con los fallos que luego firmó, todos en contra de dirigentes kirchneristas.

-El 22 de diciembre de 2015, apenas doce días después de que Macri asumiera la presidencia, Hornos registra su primera entrada. Al día siguiente, la sala IV de Casación que Hornos integraba dio vuelta un fallo de una instancia inferior y ordenó investigar a Guillermo Moreno en un caso que impulsaba Clarín.

-El 5 de mayo de 2016, Hornos volvió a la secretaría privada de Macri. Pocos días después: confirmó el procesamiento del ex titular de la CNV, Alejandro Vanoli, en una causa impulsada por Clarín; ratificó “una prueba en una filmación en ‘La Rosadita’, otra causa en donde se quiso vincular mediáticamente al kirchnerismo con actividades ilícitas”, según señalaron los denunciantes. Y avaló el rechazo a la recusación de Bonadío en la causa de “dólar futuro”, en donde se imputaba a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

-El 8 de agosto de 2016, estuvo otra vez en la Casa de Gobierno. En esta ocasión no se precisó el destino de la visita. Tres días después de ese ingreso, en la sala IV se movía la causa bautizada “Ruta del dinero K”. También por esos días la misma sala ordenaba impulsar una investigación penal por enriquecimiento ilícito contra Aníbal Fernández, entre otros fallos.

-El 31 de octubre de 2017, Hornos volvió al despacho de Macri. Dos días después, ratificó el procesamiento de Cristina Fernández de Kichner en la causa de la Obra Pública vial de Santa Cruz.

-El 16 de noviembre de 2017, el camarista registra una nueva visita al despacho presidencial. Tras ese encuentro, Hornos habilitó la realización del juicio oral contra Alejandro Vanoli por abuso de autoridad. Y confirmó el procesamiento y embargo de los hijos de Lázaro Báez. Luego, la sala IV emitiría “un fallo que perjudicaba al ex Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou”, según la ampliación de denuncia que se presentó en la causa de la Mesa Judicial.

-El 13 de agosto de 2018 se dio la última visita del juez. Ingresó a las 12.21. De acuerdo a los registros estuvo casi 4 horas.