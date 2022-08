"Pepín" Rodríguez Simón le respondió a Cristina Kirchner: su vínculo con Luciani y por qué está prófugo en Uruguay

Luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner expusiera al prófugo macrista por sus vínculos con el fiscal que la acusa, el operador judicial buscó desacreditar los señalamientos y dijo no conocer a Luciani. Además, se llamó a sí mismo "perseguido político".

El operador judicial macrista Fabián "Pepin" Rodríguez Simón reapareció tras varios meses en silencio y le contestó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras se encuentra prófugo en Uruguay. En primer lugar, se refirió a lo expresado por la ex mandataria sobre no afrontar su juicio en la Argentina y luego, tras la denuncia de la vice, negó conocer al fiscal Diego Luciani, a cargo de la causa Vialidad, quien pidió 12 años de cárcel y proscripción perpetua para ocupar cargos públicos para la titular del Senado.

En diálogo con Radio Perfil, quien se encuentra prófugo hace 625 días luego del llamado a indagatoria de la jueza María Servini por la causa que investiga presiones a los dueños del Grupo Indalo, se llamó a sí mismo "perseguido político". Con respecto a su salida al Uruguay, explicó: "El tema del derecho humanitario al refugio, es la protección internacional de los derechos humanos, es un derecho no una obligación. A mí se me imputa por haber participado en que los operadores del juego de la Ciudad, Cristóbal López y Federico De Achaval, vinculados a Cristina, pagaran los ingresos brutos que debían de 2003".

Por otro lado, remarcó que solo se le imputa por ese "único delito" que "es una actividad política lícita participar en la regularización tributaria" durante su papel como asesor del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. "Yo tengo el derecho, si considero que ésta imputación es política y el único objetivo que tiene es privarme de mi libertad en forma irregular y poniendo en peligro mi seguridad personal, de pedir la protección internacional que es lo que hice. Sobretodo porque yo estaba aquí en Uruguay cuando fui citado a indagatoria", manifestó. Además, negó estar prófugo y sostuvo que está utilizando "un recurso al que puede acceder cualquier perseguido político".

Además, CFK recordó que el operador macrista "fue el único que utilizó los fueros del Parlasur" para eludir a la Justicia. "Y no es peronista, es de ustedes. Ninguno de nosotros se profugó cuando nos persiguieron, nos amenazaron y nos encarcelaron", le dijo a la Oposición. Sobre esto, "Pepín" dijo que desconoce si "es de mal informada o de maliciosa" pero que "de ninguna manera" utilizó dichos fueros. "Renuncié a ellos antes de asumir, nunca los invocaría. La protección internacional que yo estoy pidiendo es la misma que puede pedir cualquier perseguido político. Que ella no lo haya ejercido, son diferencias personales. Quizás, no se sienta perseguida. Tal vez tenga conciencia de que algo de las cosas que se le imputan le son cercanas o que tenga puente con otro tipo de protección y se sienta más cómoda", lanzó.

Al mismo tiempo, "Pepin" Rodriguez Simon se refirió al vínculo que desnudó la vicepresidenta Cristina Kirchner entre el operador judicial y el fiscal Diego Luciani, acusador de la exmandataria en la causa que está en el ojo de la tormenta. "Mirá el obituario de La Nación de mayo del 2021. 'Pepín' Rodríguez Simón, prófugo de la justicia en Uruguay por la causa de la Mesa Judicial macrista, envía sus condolencias por el fallecimiento del hermano de la esposa del fiscal Luciani. Todo sigue haciendo juego con todo", tuiteó la titular del Senado.

Frente a esto, volvió a defenderse: "Manuel de Abelleyra era un empresario joven argentino muy capaz, muy brillante. Era íntimo de alguien muy cercano a mí, hace 30 años atrás. Desarrollé una relación profesional muy importante, en un principio. Fue presidente de Wallmart y de DirecTV, yo fui abogado de esaas empresas y de otras donde él trabajaba. Con Manu tenía una relación más allá de cliente, personal de amistadm, era una relación cercana". Y explicó: "Se murió de Covid y publiqué un aviso desde acá, de Uruguay, saludando a su mujer y sus hijos. Ni sabía que exisitía el fiscal Luciani ni que Manuel era el hermano de la mujer".

"Todos lo que hablan o participan de la actividad, de la ansiedad política que impera en Buenos Aires y Argentina, creen que todo el mundo está atento a todo el mundo. Realmente, yo no escuché el alegato del fiscal Luciani, tampoco escuché lo que dijo Cristina Kirchner. No sigo las causas. Sí me interesa el resultado pero el resultado es ajeno a lo que diga el fiscal o a lo que diga Cristina, será lo que determinen los jueces".

"Obviamente me dijeron que Cristina me nombró. Me mandaron algunos extractos de audios y me dio una sensación, no de indignación personal ni de náusea personal o vergüenza ajena personal, sino ver a alguien tan desamparado, tan mal asesorado y tan mal informado haciendo una especie de sincericidio. Pero no un sincericidio porque no fue sincero. La comunicación no verbal era tremendamente agresiva y negativa, era imposible entender a qué se refería".

Sobre que fue artífice de la designación de Rosatti y Rosenkratz por decreto, sin la aprobación del Senado; que amenazó a Alejandra Gils Carbó para que renuncie como procuradora y la diferencia entre CFK y él porque ella sigue adelante su juicio en la Argentina y él se encuentra exiliado.

"Yo propuse, antes del 10 de diciembre del 2007, como alternativa, a unos candidatos a un equipo que estaba trabajando. Para sorpresa mía, fueron seleccionados Rosenkratz y Rosatti por distintos elementos y sobretodo por el curriculum impecable y la trayectora de cada uno. Yo, en ese momento, creía que eran los mejores candidatos para los cargos a ocupar. Mauricio Macri coincidió tras haber impuesto como exigencia que se acercaran candidatos a los que él no conociera. El procedimiento de designación, que no es DNU sino un decreto simple y está previsto constitucionalmente, nadie discutió la legalidad del procedimiento transitorio de desginación en comisión como ahora está designado el presidente del Banco Central. Fue la oportunidad donde se ejerció esa facultad presidencial de designar en comisión a los funcionarios que requieran la aprobación del Congreso, si este está en receso".

"No se discutió la legalidad, sino la oportunidad política. Oportunidad política que, mirando para atrás, no había sido tan mala porque más allá de algunos temas políticos internos, tanto Rosatti como Rosenkratz fueron aprobados por el Senado y están ejerciendo su magisterio".

Gabriel De Vedia. "Lo de la amenaza es una falacia montada sobre un episodio bastante triste y personal, armado por los servicios de inteligencia. Yo nunca me dediqué al derecho penal, nunca tuve nada que ver con Gils Carbó, era un tema que no estaba en mi competencia y nunca me importó. Un día me llama un primo hermano de mi exmujer y me dice, desesperado, que me quiere ver. Mi exmujer me dice que no lo atienda, que estaba loco, que tenía un problema psiquiátrico. De todas formas, lo recibo. Esta persona me dice que trabaja con Gils Carbó, la acababan de procesar hace dos días, y me dice que iba a renunciar la procuradora. Ahí me dice que en su lugar iba a asumir él y que iba a ser leal al macrismo, yo le dije que no me interesaba y que no tenía nada que ver con eso. Fue un encuentro tan grotesco y desagradable".

"En un programa radial, el fiscal De Vedia se mostró indignado por la persecucion a Gils Carbó. Ahí relata que pidió verme a mí, que yo lo recibí, que cuando eso pasó me pidió que no se continúe con la persecusión y que yo le dije 'si querés que cese o que termine, que renuncien ella y sus hijas'. Él, siendo fiscal, si yo hubiese amenazado a Gils Carbó, tenía la obligación de denunciar el delito. Se me acercó para decirme que la quería reemplazar y eso fue una desubicación".

Además, Cristina Kirchner aseguró que Rodríguez Simón -como uno de los jefes de la Mesa Judicial del macrismo- fue artífice de la designación de Horacio) Rosatti y (Carlos) Rosenkrantz en la Corte Suprema. Sobre esto, dijo que él propuso sus nombres en diciembre del 2007 y "para sorpresa" suya fueron los seleccionados, pero no por su opinión sino por "el currículum impecable y la trayectoria de cada uno". Mientras que señaló: "No se discutió la legalidad, sino la oportunidad política. Oportunidad política que, mirando para atrás, no había sido tan mala porque más allá de algunos temas políticos internos, tanto Rosatti como Rosenkrantz fueron aprobados por el Senado y están ejerciendo su magisterio".

Por último, CFK lo acusó de extorsionar a Alejandra Gils Carbó y a sus hijas para que deje su puesto como procuradora. "Es una falacia montada sobre un episodio bastante triste y personal, armado por los servicios de inteligencia", sostuvo. Según "Pepín" Rodríguez, todo se trató de un mal entendido con un familiar de su exmujer que trabajaba con Gils Carbó. "En un programa radial, el fiscal Gabriel De Vedia (primo de su exmujer) se mostró indignado por la persecucion a Gils Carbó. Ahí relata que pidió verme a mí, que yo lo recibí, que cuando eso pasó me pidió que no se continúe con la persecusión y que yo le dije 'si querés que cese o que termine, que renuncien ella y sus hijas'. Él, siendo fiscal, si yo hubiese amenazado a Gils Carbó, tenía la obligación de denunciar el delito", contó.

Negando esa versión, sostuvo que en realidad De Vedia se había acercado a él para decirle que la quería reemplazar en el puesto y que "iba a ser leal al macrismo" si le daban el cargo. "Se me acercó para decirme que la quería reemplazar y eso fue una desubicación. Yo le dije que no me interesaba, que no tenía nada que ver con eso. Fue un encuentro grotesco y desagradable", concluyó tras asegurar que "tenía un problema psiquiátrico".