Trabajadores de Lácteos Verónica, en crisis: cuestionaron la falta de respuesta de Pullaro

En el marco de la crisis industrial que atraviesa Santa Fe, mientras los trabajadores de Lácteos Verónica llevan ocho meses sin cobrar sus haberes, desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) denunciaron a El Destape la falta de acción por parte del Gobierno provincial. Como reflejo semejante a las políticas del Gobierno nacional, criticaron: "Si se deja todo en manos del mercado y no se interviene, todo es una dejadez total".

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) además informó que la empresa láctea continúa formalmente activa y que no anunció ningún tipo de cierre. Del mismo modo, sin cobrar los haberes, los trabajadores son notificados todos los meses de su recibo de sueldo pero nunca del depósito del mismo.

"En su discurso dicen que es un problema entre las partes, pero no se dan cuenta que hay asimetría. Los empresarios no quieren poner plata, y cuando no quieren se van con una total impunidad. Acá estos trabajos son subsistencia de los pueblos enteros. En esas ciudades las empresas dan trabaja a la mitad, o a las familias enteras", concluyeron.

Según detallaron, Verónica tiene 438 trabajadores sujetos a convenio en sus 3 plantas y sus 2 depósitos; pero desde enero de este año hay 320 que no trabajan ni cobra. La situación económica de las familias se volvió crítica y los trabajadores aseguran que ya no cuentan con recursos para afrontar gastos básicos. "A principios de agosto se reactivó parte de la planta, con la reincorporación de entre 63 y 67 personas, pero tampoco se les paga un sueldo desde enero, menos cargas sociales", indicaron.

Una empresa paralizada y trabajadores atrapados

El conflicto también expone la falta de respuestas de las autoridades. Los empleados aseguran que durante los primeros meses del conflicto el Ministerio de Trabajo de Santa Fe había comprometido gestiones y audiencias, pero con el paso del tiempo esas instancias dejaron de producir resultados.

El deterioro de Lácteos Verónica no comenzó recientemente. Durante 2025 se profundizaron los problemas financieros de la compañía, mientras caía su producción y se acumulaban dificultades para cumplir con proveedores y salarios. Uno de los principales síntomas de la crisis fue, también, fue la nula intervención del Gobierno provincial de Pullaro.

La menor disponibilidad de leche redujo la elaboración de productos y la utilización de la capacidad instalada, mientras las plantas quedaron progresivamente desactivadas. La empresa, que llegó a procesar más de un millón de litros diarios y a exportar sus productos a distintos mercados internacionales, quedó sumida en una crisis que todavía no encuentra una salida definitiva.

Una reactivación parcial que todavía no resuelve la crisis

Durante agosto apareció una primera señal de movimiento con la firma de un convenio entre Copalac, una industria láctea de Morteros, Córdoba, y la planta que Verónica posee en Suardi. El acuerdo contempla la reactivación del establecimiento mediante un contrato de fasón, aunque ATILRA advirtió que se trata de una medida “parcial y transitoria”.

La planta de Suardi cuenta con unos 60 trabajadores y todavía no se informó cuántos serán convocados progresivamente ni cuál será el volumen de leche que se procesará. Copalac asumirá responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales y de seguridad social de los empleados que se incorporen bajo este esquema. Sin embargo, no existen por ahora medidas similares confirmadas para las plantas de Lehmann y Clason.

La expectativa está puesta en que esta experiencia permita recuperar parte de la actividad y preservar fuentes laborales, pero el acuerdo no representa una solución definitiva para el conjunto de los trabajadores. La propia situación de la empresa sigue marcada por la incertidumbre, mientras continúan las denuncias sobre su deterioro patrimonial y la falta de definiciones.