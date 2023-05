Quintela: "Vamos a discutir cuál es el rol de los medios de comunicación en el sistema democrático"

El reelecto gobernador de La Rioja afirmó que cree en la libertad de expresión, pero también en el derechos a réplica que hoy tienen vedado en los medios.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reelecto en su cargo el pasado domingo, calificó a la campaña de las últimas elecciones provinciales como "tranquila" y si bien dejó en claro que tenían la expectativa de ganar, se vio sorprendido porque esperaban "un margen más reducido". A su vez se refirió a las reformas que buscan llevar adelante a partir del inicio del segundo mandato y apuntó contra los medios de comunicación. "Los límites son ofensas, agravios, noticias falsas", marcó.

En diálogo con El Destape Sin Fin, el máximo mandatario provincial marcó sobre el triunfo electoral: "Estoy satisfecho, el 52% se manifestó a favor nuestro. Fue una campaña tranquila pero con dos candidatos fuertes, apoyados por sus frentes nacionales". Y añadió: "La inflación existe, es fuerte, pero también es mucho más potenciado por algunos medios en términos deliberados para mostrar un país que no es tal. A pesar de ello, el crecimiento de las provincias ha sido significativo en materia de obras, de servicios, en calidad de servicios... Eso lo ve la gente, en la gestión local, y lo valoró".

A su vez, Quintela se refirió al rol de los medios de comunicación y a los límites, sin afectar a la libertad de expresión. "Vamos a discutir cuál es el rol de los medios en el sistema democratico sin afectar la libertad de prensa. Creo en la libertad de expresión pero también creo en el derecho a réplica, cosa que no tenemos. En esos medios no lo tenés como para desenmascarar a la gente que inventa esas cosas", manifestó.

Sobre esto último, el gobernador riojano especificó: "Los límites son ofensas, agravios, involucrarse en temas personales, las noticias falsas, que afectan a la familia de los políticos". Y añadió: "Cuando la crítica es despiadada, es constante, sistemática, simplemente para debilitar a un gobierno, para socavar los cimientos del sistema democráctico genera preocupación".

De cara al futuro de su gestión, el mandatario se refirió a las reformas que son "el otorgamiento de derechos a la ciudadanía, a la conectividad, a la energía y al agua potable" y remarcó que discutirán "la renta básica universal" ya que ninguna familia puede estar debajo de la canasta básica.

Por último, Quintela se refirió al resultado del candidato de Javier Milei en su provincia. "Milei es un hombre que no proviene de la política y no tiene una propuesta clara. Proviene de un armado mediático y sus propuestas son desopilantes e imposibles de aplicar. Es un invento de los medios y lo sostienen a toda costa. Si no está una semana en los medios, cae estrepitosamente", lanzó. Mientras que cerró sobre las próximas presidenciales y el papel del Frente de Todos (FdT): "La unidad tiene que ser inquebrantable, hay que discutir si sale de consenso o de las PASO. Tenemos que recuperar la capacidad de enamorar a nuestro pueblo".