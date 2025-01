El legislador porteño y uno de los fundadores de La Libertad Avanza (LLA), Eugenio Cascielles, cuestionó al gobierno de Javier Milei por ser "autoritario" al querer "avanzar sobre los tres poderes de la República" y criticó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene su cargo "sólo por la relación de confianza" que tiene con su hermano. También aseguró que la Casa Rosada quiere que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, esté "sometida" para que que "no haya otras voces que las propias".

"Este gobierno avanza sobre los tres poderes de la República, no le paga a los gobernadores y dice que hay que destruir el Congreso, donde esta representado el pueblo. No respeta a la Justicia por los fallos de la Corte. Ahora tampoco respeta al Ejecutivo porque se pelea con Villarruel. ¿Hay algo mas autoritario que eso?", dijo Cascielles en diálogo con El Destape 1070.

En noviembre pasado, luego de dar fuertes críticas al Gobierno y Milei, el legislador decidió dar un portazo del partido libertario, crear un monobloque en la Legislatura porteña y fundar su propio espacio denominado Transformación. "Íbamos a luchar contra la casta y cada vez que aparecían personas nuevas tenían prontuarios nefastos. Cuando se daba el momento de decir que no estaba de acuerdo parecía una dictadura", se quejó Cascielles esta mañana y remarcó que los principales funcionarios del Gabinete tienen pasado "casta" por haber sido parte de anteriores gestiones.

Para el legislador, Milei llegó al poder afirmando que el país "no se iba a endeudar más" y actualmente "se esta buscando endeudamiento para salir adelante". "Son contrasentidos permanentes y hay poca capacidad de escuchar pensamientos distintos. Para mi un espacio político es un lugar donde se reciben la opción de otras personas, sino ¿para qué estamos? ¿Para levantar la mano? Eso es hoy La Libertad Avanza", planteó.

Las críticas a Karina Milei

Cascielles también mostró su enojo con el cargo que tiene Karina Milei, quien sólo tiene "el crédito de ser la hermana del presidente" y no tuvo ninguna "formación" para ocupar ese rol. "Está ahí porque tiene relación de confianza con el presidente", señaló. También desestimó que pueda llegar a ser candidata en las próximas elecciones porque "dejaría en evidencia" que el partido libertario no está "luchando contra la casta". "Esto que hace Manuel Adorni y los Menem, que tienen toda la familia dentro de las estructuras. Milei y su hermana no creo que hagan eso", advirtió, con ironía.

A Villarruel la quieren "sometida"

Al respecto de la interna entre Milei y Villarruel, el legislador consideró que en la Casa Rosada "la quieren sometida" y "afuera del poder". "Buscan que no haya otras voces que las propias. La quieren diciendo lo que ellos quieren sin aportar nada", subrayó.