Mientras el candidato y diputado José Luis Espert acumula denuncias en la Justicia Federal por sus supuestas vinculaciones con un empresario narco procesado en Estados Unidos, una agrupación de La Libertad Avanza (LLA) decidió suspender una actividad de campaña esta tarde a las 18 en un teatro de la ciudad de La Plata en la que estaba prevista su participación.

La decisión de "postergar" el evento fue confirmada por La Púrpura, un grupo que aglutina "profesionales" que simpatizan con el partido de Javier Milei y que lo había anunciado días atrás. El encuentro se llamaba "Ideas, desafíos y el futuro que queremos construir" y se iba a llevar a cabo a las 18 en el Teatro Bar de La Plata.

Además de Espert, también iban a participar el vocero presidencial, Manuel Adorni; el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. La suspensión de la actividad se da al mismo tiempo que Espert suma denuncias en la Justicia Federal y también pedidos de explicaciones por parte de funcionarios del Gobierno nacional, como el caso de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El Destape consultó a Pareja por los motivos de suspensión de esta actividad. "Es por el acto del Presidente", respondió. Esta tarde, Milei asistirá al Complejo Penitenciario Federal I, ubicado en Ezeiza, para presentar el nuevo Código Penal junto a la ministra de Seguridad, Bullrich.

La campaña sigue sin Espert

El miércoles, Patricia Bullrich, que hoy estará junto a Milei en Ezeiza, participó de una entrega de patrulleros junto a Karen Reichardt, segunda en la lista de candidatos a para la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, por detrás de Espert. "Acompañé a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la entrega de 18 patrullas en el Municipio de San Isidro. Un honor acompañar a quien produjo una de las mayores reducciones de los índices de inseguridad en la historia", expresó Reichardt en sus redes sociales.

Por su parte, José Luis Espert sigue sin dar respuestas concretas sobre su vínculo con Fred Machado. El miércoles, en una entrevista con A24, evitó responder si había recibido 200 mil dólares del argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos. "Yo no voy a prestarme a este juego que me plantea Grabois de hablar de esto", respondió ante esa pregunta del periodista Pablo Rossi.