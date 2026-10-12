Kicillof suma apoyos en Mendoza y Córdoba para expandir el MDF nacional

El gobernador bonaerense Axel Kicillof avanza en la consolidación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) con la incorporación de dirigentes peronistas de Mendoza y Córdoba. El MDF ya hizo recorridas por Misiones, Chaco, Corrientes, La Pampa y Tierra del Fuego, entre otras provincias.

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El diputado nacional Martín Aveiro, integrante del bloque de Unión por la Patria y ex intendente de Tunuyán, confirmó su adhesión al MDF. En declaraciones a Parlamentario.com, sostuvo que trabajan para “seguir generando vínculos territoriales” con sectores que apuestan a un cambio de modelo.

Aveiro destacó que en Mendoza ya se inauguraron casas del MDF junto a gremios, movimientos sociales, asociaciones civiles y partidos políticos. Según afirmó, el espacio se propone crecer desde cada rincón del país y no limitarse a la Ciudad de Buenos Aires. El legislador mendocino también valoró el acto de lanzamiento nacional realizado el 19 de septiembre en Avellaneda, donde Kicillof cerró un plenario federal con la consigna de construir una alternativa desde la territorialidad.

En paralelo, el intendente cordobés de Canals, Edgar Bruno, se sumó al MDF y lo definió como un “espacio amplio y federal”. Señaló que encontró en Kicillof al dirigente “mejor capacitado” para integrar a los sectores excluidos por el actual modelo económico.

Bruno reivindicó la justicia social, el trabajo, la producción, la educación y la salud pública como pilares del proyecto. Además, recordó la expropiación de YPF durante la gestión de Kicillof en el Ministerio de Economía, al considerar que fue una decisión clave para el desarrollo energético nacional.

El MDF a nivel nacional

El MDF fue lanzado en la provincia de Buenos Aires el 22 de febrero de 2025 y desde entonces se expandió con recorridas por distintas provincias. El acto de Avellaneda marcó su presentación nacional con diez comisiones temáticas y la participación de dirigentes de todo el país.

Kicillof planteó en esa ocasión que “una alternativa nacional no se construye desde una oficina” y que el proceso debe surgir de la escucha y la organización en cada territorio. El gobernador bonaerense también vinculó la iniciativa con la necesidad de enfrentar las políticas del gobierno de Milei, al que acusó de desatender a las provincias y aplicar un programa que afecta producción, empleo, obra pública, educación y salud.

En Mendoza, la incorporación de Aveiro busca fortalecer la presencia del MDF en una provincia clave para el peronismo. El legislador resaltó que el armado se realiza con participación de diversos sectores sociales y políticos. En Córdoba, el respaldo de Bruno apunta a sumar a un distrito históricamente disputado por el peronismo y con peso electoral decisivo en las elecciones nacionales.

La estrategia de Kicillof se inscribe en un proceso de expansión territorial que ya incluyó visitas a Misiones, Chaco, Corrientes, La Pampa y Tierra del Fuego, entre otras provincias. Busca darle al espacio una impronta federal y proyectar una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei.

Con información de Noticias Argentinas